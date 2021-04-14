موعد عرض مسلسل ياسر جلال رمضان 2021.. وقصة وأبطال العمل

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد عرض مسلسل ياسر جلال رمضان 2021 وحظى على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الدرامي وقصته.

موعد عرض مسلسل ياسر جلال رمضان 2021

يشارك الفنان ياسر جلال خلال الموسم الرمضاني الحالي في بطولة مسلسل ضل راجل والذي أعلنت مجموعة قنوات عن عرضه عبر شاشتها خلال أيام شهر رمضان المبارك حيث يعرض في تمام الساعة الثانية عشر و خمس دقائق بعد منتصف الليل على أن يتم إعادته مرتين خلال اليوم المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي حول شاب يكافح في معترك الحياة.

أبرز أبطال مسلسل ضل راجل

يشارك الفنان ياسر جلال البطولة كل من الفنانة نور اللبنانية والفنان محمود عبد الغني والفنانة نرمين الفقي والفنانة رنا رئيس والفنانة أميرة العايدي والفنان أحمد حلاوة والفنانة أنعام سالوسة والفنان أحمد منير والفنان عصام السقا و الفنان محمد يسري و الفنانة رباب ممتاز و كوكبة من نجوم الفن و تأليف أحمد عبد الفتاح و إخراج أحمد صالح ويتنافس المسلسل مع أكثر من 50 عملا فنيا يعرض خلال المارثون الرمضاني هذا العام على أكثر من قناة فضائية يشارك فيهم نخبة من نجوم الفن.

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أحداث مسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال

مسلسل ياسر جلال رمضان 2021 تدور أحداثه في إطار اجتماعي عن مدرس ويحسن أوضاعه المالية بالعمل على تاكسي لتوفير مستلزمات وطلبات أسرته، حيث تجسد دور زوجته الفنانة نرمين الفقي وابنته الفنانة رنا رئيس وتنشأ خلال الأحداث قصة حب بينه وبين الفنانة اللبنانية نور، حيث يقدم ياسر جلال خلال الأحداث شخصية الرجل المصري الأصيل الذي يحتوي بيته ويراعي واجباته اتجاه زوجته وابنته وأسرته ويحسد أبرز أوضاع الأسرة المصرية بكافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية.