الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بحادث انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بجوار إسعاف أبو صالح بالطريق الشرقي القديم بدائرة محافظة بنى سويف.


وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج والاسعافات الأولية.

 

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف اخطارا من شرطة النجدة يفيد إنقلاب سيارة ملاكي بجوار نقطة إسعاف ابو صالح بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من سرعة نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، ورفع أثار الحادث بعد الوقوف على أسبابه.

 

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بثلاثة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى حيث جرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف.

 

وتبين أن المصابين هم: حامد ناجى السنوسي، 35 عام، صيدلي، مقيم محافظة المنيا، مصاب  جرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، ومحمود كمال محمود، 22 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصاب سحجات بالجسم، وشيماء جمال محمود، 30 سنة، مصابة كدمات بالجسم، وزياد حامد ناجي، 7 سنوات جروح وكدمات بالجسم.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتقوم إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث وإعادة الحركة مرة أخرى.

بني سويف سويف حادث ملاكي شرقى قديم

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