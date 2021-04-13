نائب محافظ قنا يتفقد أعمال تدريب العاملين بالمركز التكنولوجي في الوقف

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا اليوم، أعمال التدريب للعاملين بالمركز التكنولوجي بمركز الوقف لمتابعة تنفيذ خطة التدريب المنعقدة في الفترة من 4 إلى 29 أبريل الجارى، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء وتطوير مراكز تكنولوجية حضارية بالوحدات المحلية وكذا في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو عملية التحول الرقمي.

وأوضح نائب محافظ قنا في بيان صحفي، أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى تسهيل الحصول على الخدمات إلكترونياً وفى أسرع وأقل وقت ممكن، ومن ثم تقليل زمن تقديم الخدمة وتبسيط الإجراءات، الأمر الذى يسهم فى تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية المقدمة، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد، وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة.

وكان اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، قد استقبل اليوم الثلاثاء، قوافل ابواب الخير التي يقوم بها صندوق تحيا مصر و المحملة بالمواد الغذائية، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأورمان، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمود رشدي منسق صندوق تحيا مصر بقنا وجابر محمد مدير فرع الأرومان بقنا .

وأوضح محافظ قنا أن قوافل الدعم محملة بعدد 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف عبوة دواجن مجمدة و50 طن بطاطس ستتولى جمعية الأرومان بقنا توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفقا لضوابط محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها، مثمناً دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية في كافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وتوفير كافة سبل الدعم في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

ووجه الداودي الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بمحافظة قنا وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، على استمرار انطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأولى بالرعاية كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في خدمة الأهالي، لافتاً إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص.

من جانبه ذكر حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن المساعدات المقدمة من صندوق تحيا مصر تعد الدفعة الرابعة من المساعدات التي تلقتها المحافظة خلال الايام القليلة الماضية لدعم الاسر المستحقة والاولي بالرعاية.

وأضاف أنه سبق وأن قامت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بتوزيع 24 ألف كرتونة مقدمة من القوات المسلحة و5 ألف كرتونة من مؤسسة حياة كريمة و3800 كرتونة من مؤسسة سقيا.