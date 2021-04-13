موعد آذان المغرب اليوم في مصر والعواصم العربية والإسلامية

احتل موعد آذان المغرب اليوم في مصر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، حيث حظى على أعلى نسب مشاهدة مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2021,

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير موعد آذن الفجر والمغرب وفقا للإمساكية التي أصدرها المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية.

موعد آذان المغرب اليوم في مصر



أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لدار الإفتاء المصرية إمساكية لتحديد عدد ساعات الصيام و مواقيت الصلوات الخمس خلال أول أيام شهر رمضان المبارك 2021 حيث يؤذن للمغرب في تمام الساعة السادسة و ثلث مساءا فيما يؤذن للعشاء في تمام الساعة السابعة و ثمانية وثلاثون دقيقة مساءا وذلك توقيت القاهرة بعدد ساعات صيام 14 ساعة و 41 دقيقة حيث يبحث الكثير عن المواعيد لضبط أوقات عملهم خلال الشهر الكريم

موعد آذن الفجر خلال شهر رمضان2021

يحاول الكثير من المسلمين بجمهورية مصر العربية البحث عن موعد آذان الفجر الإمساك وذلك لضبط مواعيد تناول وجبة السحور خلال شهر رمضان المبارك وصلاة الفجر حيث يختلف موعد آذان الفجر خلال شهر رمضان دقائق حيث يبدأ أذان الفجر في أول أيام شهر رمضان الساعة الرابعة وثمان دقائق و ينتهى الشهر الكريم حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة الثالثة و ست وعشرون دقيقة حيث يسعى الكثير إلى ضبط مواعيد الطاعات والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى

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موعد آذان المغرب بالعواصم العربية في أول أيام رمضان 2021

لم يبحث عن موعد آذان المغرب اليوم في مصر عبر المنصات الإلكتروني فقط بل يبحث أيضا عن مواعيد صلاة المغرب في العواصم العربية حيث تقام صلاة المغرب في مكة المكرمة في تمام الساعة السادسة و 42 دقيقة فيما يؤذن لصلاة المغرب في المدينة المنورة الساعة السادسة و 45 و يؤذن لصلاة المغرب في الرياض السادسة و 17 دقيقة و العاصمة الأردنية الساعة السادسة و 6 دقائق وذلك يرجع لاختلاف التوقيت بين البلدان العربية والإسلامية وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض