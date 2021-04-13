مصرع سيدة في تسريب غاز بسوهاج

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 37 سنة، مصرعها بناحية قرية العتامنه دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصرعها، إثر إصابتها بحروق من الدرجات الثلاثة بنسبة بلغت حوالى 70%، عقب امتداد النيران لملابسها عقب تسرب غاز البوتاجاز من أسطوانة منزلية أثناء إعدادها الطعام.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء جلال ابوسحلى، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بإصابة ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم، وتوفيت عقب ذلك بسبب تأثرها بإصابتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما، والنقيب أحمد رشاد، معاون مباحث المركز بوصول سيدة تبلغ من العمر 37 سنة، وتقيم بناحية العتامنة دائرة المركز، إلى مستشفى طما المركزى مصابه " بحروق نارية متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاثة بنسبة 70 %، وتوفيت أثناء إجراء الإسعافات الأولية لها.

بالانتقال وسؤال شقيقها 20 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقته المذكوره بإشعال البوتاجاز بالمنزل، حدث تسرب غاز من الأسطوانة في وجود مصدر حراري، فامتدت النيران لملابسها، مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها، ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وقد أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62×39، و10 بندقية خرطوش عيار 12 و15 فرد روسي محلي الصنع طلقة حية من ذات العيار، و2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع،و20 قطعة سلاح أبيض بإجمالى 49 قطعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط "2" قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالى "200" جرام، وكذا فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع حيازة عامل ومقيم قنا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم ضبط "400" قرص تامول المخدر ومبلغ مالي "1300" جنية ودراجه بخارية بدون لوحات معدنية حيازة موظف ومقيم مركز جهينة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

كما تم ضبط "18" قطعة لجوهر الحشيش المخدر يزنوا حوالي "200" جرام، و"3" قطعة لجوهر الأفيون المخدر يزنوا حوالي "60" جرام و"19" قرص تامول المخدر ومبلغ مالي "115" جنية وهاتف محمول حيازة عامل ومقيم مركز اخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم ضبط لفافة لمادة الشابو المخدر تزن حوالى "3" جرام حيازة سائق ومقيم مركز البلينا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

وانهت الحملة، أعمالها في مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ " 1265 " حكم قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 545 مخالفة مرورية، وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 37 مخالفة متنوعة.