الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الأمريكي في قاعدة رأس التين البحرية

قائد القوات البحرية يبحث مع نظيره الأمريكي دعم التعاون العسكري

قائد القوات البحرية
قائد القوات البحرية

التقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، الفريق بحرى صامويل بابارو، قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس وقائد القوة البحرية المشتركة "CMF" والوفد المرافق له، بمقر قيادة القوات البحرية بقاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية ، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية .

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت دعم علاقات التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية  بين البلدين، وتنسيق الجهود بشأن سبل مواجهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة، وتعظيم مشاركة مصر فى القوة البحرية المشتركة "CMF" بما يتناسب مع دور مصر المحورى كقوة مؤثرة بالمنطقة .

وأكد قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، حرص بلاده على زيادة أوجه التعاون البحري مع مصر من خلال التوسع فى مجال التدريبات المشتركة، موضحاً أن مصر تمثل مفتاح الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه أشاد الفريق أحمد خالد، بتطور علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين، خاصة فى المجالات التقنية، ونقل وتبادل الخبرات فى عمليات الأمن البحري، ومجال الأمن السيبراني، والتدريبات المشتركة، و حضر اللقاء عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية.

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