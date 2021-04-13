بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، أقلعت طائراتا نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا، محملتين بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الليبيين.

من جانبه، أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية

مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا، للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة الليبى فى مواجهة التحديات التى يواجهها خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وليبيا، وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.