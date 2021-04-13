الثلاثاء 13 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محاضرات تدريبية لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية

بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ووزارة العدل للتدريب والتأهيل

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

وقعت جامعة دمياط، بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، في إطار التعاون بين الجامعة ووزارة العدل، وبناءً على خطاب المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية والرئيس بمحكمة الاستئناف، حيث شارك الدكتور جمال أبو الفتوح أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث في إلقاء محاضرات تدريبية لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة.

 

وألقى الدكتور جمال أبو الفتوح المحاضرات التدريبية خلال أيام 16،15 مارس 2021 وكذلك 11 أبريل 2021 فيما يخص موضوع الحقوق والمزايا التأمينية في الاتفاقات الدولية وانعكاسها على أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

 

وتتقدم إدارة الجامعة بجزيل الشكر للدكتور جمال أبو الفتوح وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث لحسن تمثيل الجامعة في هذا الصرح الشامخ.

 

وعقدت جامعة دمياط، بروتوكول تعاون مع وزارة العدل المصرية، في إطار التعاون بين الجامعة ووزارة العدل المصرية، وبناءً على خطاب  المستشار محمد عمر الأنصاري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية والرئيس بمحكمة الاستئناف،حيث شارك الدكتور جمال أبو الفتوح أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث في إلقاء محاضرات تدريبية  لرؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة.

 

وألقى الدكتور جمال أبو الفتوح المحاضرات التدريبية خلال أيام 16،15 مارس 2021 وكذلك 11 أبريل 2021 فيما يخص موضوع الحقوق والمزايا التأمينية في الاتفاقات الدولية وانعكاسها على أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

جامعة دمياط رئيس جامعة دمياط خدمات وزارة العدل وزارة العدل المصرية

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