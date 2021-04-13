الرئيسان الفلبينى والروسى يجريان مباحثات بشأن التعاون في ظل جائحة كورونا

الرئيسان ناقشا وضع التطعيم عالميا وإقليميا

أجرى الرئيسان الفلبيني رودريجو دوتيرتي والروسي فلادمير بوتين مباحثات اليوم الإثنين، لتعزيز العلاقات الثنائية والتوصل لسبل للتعاون في مواجهة جائحة كورونا.



وقد أصدرت الفلبين أوامرها بالحصول على 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنك في" الروسي.

وتتوقع الفلبين الحصول على أول 500 ألف جرعة من اللقاح في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وتسعى الفلبين لتعزيز حملة التطعيم، حيث سجلت 8571 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 884 ألفا و783 حالة.



وبلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 15 ألفا و286 حالة.



وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس أن الرئيسين شددا على أهمية تعزيز الإنتاج العالمي.

وناقش الرئيسان وضع التطعيم عالميا وإقليميا، وأشارا إلى أنه يجب توزيع اللقاح الروسي على أكبر عدد ممكن من الدول.



وقال مكتب دوتيرتي إن "بوتين أشار إلى المسار الإيجابي للعلاقات الروسية- الفلبينية الذي تحقق خلال إدارة دوتيرتي".



وناقشا الرئيسان خلال محادثتهما الهاتفية التعاون في مجالي الدفاع والأمن، وتعهدا بتعزيز التبادل الاعتيادي بين وكالات الدفاع والاستخبارات والجيش بالبلدين.



كما أكدا على أهمية تعزيز التعاون في تطوير التجارة والاستثمارات والزراعة والطاقة.



وكرر دوتيرتي دعوته لبوتين لزيارة الفلبين عندما يتحسن الوضع.

ويذكر أن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، واتفق الطرفان على إقامة تعاون بشأن توريد لقاح "سبوتنيك V".

بالإضافة إلى ذلك، تبادل القادة التهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والفلبين، وأكدوا على الطبيعة الودية والمتبادلة للعلاقات الثنائية.

وأفيد في وقت سابق، بأن الفلبين تتوقع شراء 148 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لتطعيم ما لا يقل عن 50 مليون مواطن في عام 2021، وكانت الجهة المنظمة الفلبينية (وزارة الصحة) قد تلقت طلبًا لترخيص استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

هذا وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة في روسيا الاتحادية في أغسطس عام 2020، الذي تم تطويره من قبل المركز القومي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا".