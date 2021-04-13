«رمزًا للعطاء والكفاح والتضحية».. محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات

«رمزًا للعطاء والكفاح والتضحية».. محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات
كرّم اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأمهات المثاليات بالمحافظة وتضم «أم الشهيد والأمهات الفائزات بمسابقة مديرية التضامن الاجتماعي والأمهات المثاليات للعاملين بالديوان العام للمحافظة والمجالس المحلية».
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة اليوم بحضور بهيرة عثمان مدير عام إدارة المرأة والطفولة والدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وإيمان عبد الظاهر ممثل مديرية التضامن الاجتماعي، وسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وجه المحافظ خلال كلمته التحية والتقدير لكل أم، ضحت من أجل أبنائها، فصارت رمزًا للعطاء والكفاح، فالأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية والصبر، على مر العصور، كما قدم التحية والإجلال لأمهات شهداء الوطن، اللاتي قدمن أغلي مالديهم، قدموا رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه، فداءا لعزة وكرامة وطننا الغالي مصر.
كما أعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ توليه مسؤولية هذا الوطن، جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية وأصبحت تتواجد بقوة في كل المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصبح دورها بارز وعظيم.
وأكد محافظ المنيا أن الحفل والتكريم يعد اعترافاً وتعبيرا عن مدى الشكر والامتنان والتقدير والاحترام ورداً لبعض مما تقدمه الأم المصرية من إخلاص وجهود وتضحيات من أجل بناء أسرتها ورفعة وطنها الغالي مصر.
وخلال الحفل دعا المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح إحدى السيدات من الأمهات المثاليات وكانت ضمن المكرمات، ووافتها المنية قبل الحفل بأيام قليلة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.