«رمزًا للعطاء والكفاح والتضحية».. محافظ المنيا يكرم الأمهات المثاليات

كرّم اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الأمهات المثاليات بالمحافظة وتضم «أم الشهيد والأمهات الفائزات بمسابقة مديرية التضامن الاجتماعي والأمهات المثاليات للعاملين بالديوان العام للمحافظة والمجالس المحلية».



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بديوان عام المحافظة اليوم بحضور بهيرة عثمان مدير عام إدارة المرأة والطفولة والدكتورة منال أبوسمرة مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وإيمان عبد الظاهر ممثل مديرية التضامن الاجتماعي، وسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وجه المحافظ خلال كلمته التحية والتقدير لكل أم، ضحت من أجل أبنائها، فصارت رمزًا للعطاء والكفاح، فالأم المصرية قدمت ولازالت تقدم أروع النماذج في التضحية والصبر، على مر العصور، كما قدم التحية والإجلال لأمهات شهداء الوطن، اللاتي قدمن أغلي مالديهم، قدموا رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه، فداءا لعزة وكرامة وطننا الغالي مصر.



كما أعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ توليه مسؤولية هذا الوطن، جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية وأصبحت تتواجد بقوة في كل المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصبح دورها بارز وعظيم.



وأكد محافظ المنيا أن الحفل والتكريم يعد اعترافاً وتعبيرا عن مدى الشكر والامتنان والتقدير والاحترام ورداً لبعض مما تقدمه الأم المصرية من إخلاص وجهود وتضحيات من أجل بناء أسرتها ورفعة وطنها الغالي مصر.



وخلال الحفل دعا المحافظ الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح إحدى السيدات من الأمهات المثاليات وكانت ضمن المكرمات، ووافتها المنية قبل الحفل بأيام قليلة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

تكريم الأمهات المثاليات

تكريم الأمهات المثاليات بالمنيا

اللواء أسامة القاضي