الثلاثاء 13 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والقاهرة 27

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء.


كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون بين خفيفة ومعتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 25ر1 و75ر1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتتراوح حالة البحرالأحمر بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 و25ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 27 15
الاسكندرية 24 15
وادى النطرون 26 14
طنطا 26 14
شبين الكوم 26 14
دمنهور 25 14
بلطيم 22 14
مطروح 22 13
السلوم 24 12
سيوة 24 11
بورسعيد 21 16
دمياط 22 14
الزقازيق 27 14
المنصورة 25 13
الاسماعيلية 27 13
السويس 27 13
العريش 22 14
رفح 21 13
رأس سدر 27 15
نخل 25 08
نويبع 28 18
طابا 28 15
كاترين 24 09
الطور 27 16
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 28 18
مرسى علم 27 17
الفيوم 28 14
بنى سويف 29 14
المنيا 29 13
أسيوط 30 15
سوهاج 32 17
قنا 33 18
الأقصر 34 19
أسوان 34 11
ادفو 34 17
أبوسمبل 34 17
الوادى الجديد 32 16
شلاتين 29 20
ابو رماد 30 19
حلايب 28 22
رأس حدربة 27 21

طقس الاربعاء أخبار الطقس أخبار الطقس خلال الأيام القادمة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«علمية كورونا»: رصدنا ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

ينطلق اليوم من القلعة بعد توقف 30 عاما.. قصة مدفع إفطار رمضان

8 جزاءات تأديبية على العامل بقانون العمل الجديد

مجلة أمريكية تروّج لزيارة مصر وترشح قائمة بأفضل المواقع السياحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

مؤمن المحمدي

الدوبلير

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة فلسطينية تطالب المكسيك بالضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات

«هآرتس» و«بتسليم» يكذبان الرواية الإسرائيلية بشأن ملابسات مقتل مواطن فلسطيني

«الأونروا»: استئناف دعم الولايات المتحدة للوكالة جاء في وقت حرج