الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والقاهرة 27

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الأربعاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء.



كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون بين خفيفة ومعتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 25ر1 و75ر1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، وتتراوح حالة البحرالأحمر بين معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5ر1 و25ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

الاسكندرية 24 15

وادى النطرون 26 14

طنطا 26 14

شبين الكوم 26 14

دمنهور 25 14

بلطيم 22 14

مطروح 22 13

السلوم 24 12

سيوة 24 11

بورسعيد 21 16

دمياط 22 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 25 13

الاسماعيلية 27 13

السويس 27 13

العريش 22 14

رفح 21 13

رأس سدر 27 15

نخل 25 08

نويبع 28 18

طابا 28 15

كاترين 24 09

الطور 27 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 17

الفيوم 28 14

بنى سويف 29 14

المنيا 29 13

أسيوط 30 15

سوهاج 32 17

قنا 33 18

الأقصر 34 19

أسوان 34 11

ادفو 34 17

أبوسمبل 34 17

الوادى الجديد 32 16

شلاتين 29 20

ابو رماد 30 19

حلايب 28 22

رأس حدربة 27 21