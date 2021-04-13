الثلاثاء 13 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المحافظ يشدد على توافر السلع الغذائية

محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلاً رمضان» ببسيون

افتتاح معرض بسيون
افتتاح معرض بسيون

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في توفير كافة السلع الغذائية للمواطن بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم من خلال افتتاح معرض بكل مركز ومدينة وحي. 

 

جاء ذلك خلال افتتاح معرض أهلاً رمضان بمدينة بسيون والمقام بشارع ٢٣ يوليو، ويضم ١١ باكية، وذلك بمشاركة شركات ومصانع الأغذية بمركز بسيون، بحضور المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية ومنى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون.

 

وتفقد الدكتور رحمي، المنتجات المعروضة والتي تنوعت ما بين ياميش رمضان، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع، مشيداً بجودة المنتجات المقدمة وتنوع أسعارها لتتناسب مع جميع فئات المجتمع.

 

يذكر أن محافظ الغربية قام بافتتاح معرض أهلاً رمضان بطنطا وزفتى وجاري افتتاح باقي المعارض بجميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار  شهر رمضان الكريم، حيث افتتح الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء السبت الماضي، معرض أهلاً رمضان بمدينة زفتى والمقام أمام مجلس المدينة، ويضم عدد ١٥ باكية وذلك بمشاركة شركات ومصانع الأغذية بمركز زفتى، بحضور الأستاذ محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.

 

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم افتتاح معرض بكل مركز ومدينة وحي بإجمالي ١٢ معرض يخدم أهالي المحافظة من خلال توفير السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الفضيل، مشيداً بتقديم سلع ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للمواطن، موجهاً بزيادة عدد الباكيات المخصصة للسلع الغذائية.

 

الجدير بالذكر أن المعرض تتنوع فيه المنتجات بين البلح، الياميش، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضروات والفواكه وغيرها من مستلزمات الشهر بعبوات مختلفة الحجم تناسب الجميع، بجانب الملابس والمنسوجات.

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