موسكو توجه إنذارا لواشنطن: ابتعدي عن شبه جزيرة القرم

وجهت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنذاراً للولايات المتحدة الأمريكية، بالحرص على بقاء سفينتين حربيتين أمريكيتين على مسافة بعيدة جداً من شبه جزيرة القرم من أجل مصلحتهما.

ووصفت روسيا، وجود السفنتين في البحر الأسود بأنه استفزاز هدفه اختبار أعصاب موسكو، حسبما أفادت قناة "العربي" الإخبارية.

-تصعيد الحشد على حدود اوكرانيا

كانت روسيا قد ضمت القرم من أوكرانيا في 2014، ومن المقرر وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى البحر الأسود هذا الأسبوع وسط تصعيد في القتال بشرق أوكرانيا حيث تحارب القوات الحكومية قوات انفصالية مدعومة من روسيا في صراع تقول كييف إنه تسبب في مقتل 14 ألف شخص.

ويأتي نشر السفينتين في وقت يحذر فيه الغرب مما يقول إنه حشد كبير وغير مُبرر للقوات الروسية قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا وفي القرم، من جهتها، قالت روسيا إنها تحرك قواتها بالشكل الذي تراه مناسباً بما في ذلك لأغراض دفاعية.

احتمال وقوع حوادث غير محددة

ونقلت وكالات أنباء روسية اليوم الثلاثاء، عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي تحذيره للسفينتين الأمريكيتين في البحر الأسود بالبقاء بعيداً، قائلاً إن احتمال وقوع حوادث غير محددة كبير جداً.

وأضاف ريابكوف: "ليس هناك ما تفعله السفن الأمريكية على الإطلاق قرب شواطئنا، هذا عمل استفزازي تماماً، استفزازي بالمعنى المباشر للكلمة إنهم يختبرون قوتنا ويلعبون على أعصابنا. لن ينجحوا".

وتابع: "نحذر الولايات المتحدة من أنه سيكون من الأفضل للسفينتين أن تبقيا بعيداً عن القرم وساحلنا على البحر الأسود. ذلك من أجل مصلحتهما".

وفي سياق متصل، كان قد أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن المواجهة بين روسيا والغرب وصلت إلى مرحلة خطرة، معربا عن أمله في أن يعي الجميع المخاطر المرتبطة بذلك، حيث تتصاعد حدة التوترات في الاونة الاخيرة بين الولايات المتحدة الامريكية وروسيا.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إنها أحجمت مناقشة نشر السفينتين واكتفت بالقول إن الجيش الأمريكي يرسل السفن إلى المنطقة روتينياً.

ويتمركز الأسطول الروسي في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم ولديه منشآت قوية للصواريخ والرادار في المنطقة.