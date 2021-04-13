الثلاثاء 13 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

موعد عرض مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2021.. وأبرز أبطال العمل

مسلسل عالم موازي
مسلسل عالم موازي

يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد عرض مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2021 والذي حظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة رغم إعلان الشركة المنتجة أن المسلسل سيعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد عرض المسلسل وأبطال العمل الفني و أحداثه 

موعد عرض مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2021

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل عالم موازي بطولة الفنانة دينا سمير غانم عن عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2021 والذي سيعرض على مجموعة قنوات الحياة عقب الانتهاء من حلقات مسلسل أحسن أب للفنان على ربيع حيث يذاع المسلسل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا ويعاد مرتين خلال اليوم الأولي الساعة الخامسة والربع صباحا والثانية الساعة الحادية عشر صباحا حيث يعد المسلسلين من الأعمال الكوميديا التي تدور أحداثها خلال 15 حلقة فقط بشكل مختلف عن ما قدم من قبل

أبطال مسلسل "عالم موازي"

"عالم موازي" بطولة الفنانة دينا سمير غانم والفنان عمرو وهبة وهشام جمال والفنانة الكوميديا شيماء سيف و الفنان على ربيع السلام إبراهيم والفنانة دلال عبد العزيز من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال وإنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و المنتج هشام جمال و ينتمي إلى الأعمال الكوميديا التي تدور أحداثها في 15 حلقة فقط وذلك كما تم الإعلان عنها عقب إطلاق البوستر الدعائي له عبر الحساب الشخصي الفنانة دينا سمير غانم منذ عدة أيام 

 

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تفاصيل مسلسل دينا سمير غانم "عالم موازي" 

احتل موعد عرض مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2021 المزمع عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك على نسب مشاهدة عالية خلال الأيام القليلة الماضية وذلك نظرا للنجاح الهائل الذي حققته دينا سمير غانم خلال مسلسل بدل الحدوتة 3 رمضان قبل الماضي و تجسد أيضا شخصيات مختلفة في عالم موازي كما اعتاد الجمهور عليها خلال الأعمال الرمضانية الماضية 

عالم موازي دينا سمير غانم هشام عمرو وهبة رمضان 2021

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