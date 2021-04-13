الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القبض على 4 أشخاص بأسلحة وبانجو وضبط 26 قضية تموينية في أسوان

حملة أمنية لضبط الخارجين
حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، حملات أمنية مكثفه، لفرض السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة إلى الحملات التموينية على الأسواق لرصد المخالفات والتأكد الالتزام بالأسعار المحددة، ومحاربة ظاهرة الاستغلال في أسواق المحافظة.

تفصايل الحملات الأمنية

 

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 4 أشخاص، خلال حملة اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم  أسلحة نارية وكميات من البانجو.

وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض على 4 متهمين، وبحوزتهم 4 أسلحة نارية كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، و70 جرام حشيش، وسلاح أبيض، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

ضبط 26 قضية تموينية متنوعة في أسوان

 

وفي سياق متصل، تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 قضية تموينية وهم كالتالي،  قضية تجميع دقيق بلدى مدعم، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضيتين استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و11  قضايا عدم حمل شهادة صحية

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائي، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي إطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

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