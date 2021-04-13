مياه مطروح: حصول إدارة التدريب على اعتماد ومصادقة المجلس الوطنى

رئيس الشركة: الاعتماد اعتراف رسمي بجودة العمل

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى في مطروح، اليوم، عن حصول الإدارة العامة للتدريب "مركز عقول مبدعة للتدريب والاستشارات" بالشركة على اعتماد ومصادقة المجلس الوطنى للتدريب والتعليم.

وأكد رئيس مياه مطروح أن هذا الاعتماد يعد بمثابة اعتراف رسمى بكفاءة وجودة منظومة العمل داخل الإدارة العامة للتدريب وقدرتها على صناعة الإيجابية والإبداع، موضحا أن إدارة التدريب كانت على أتم الاستعداد ودرجة عالية من الجاهزية لم يحتاج معها للتأهيل من جهة خارجية للوفاء بمعايير الاعتماد.

وأكد رئيس مياه مطروح أن هذا الاعتماد هو أحد الخطوات ضمن سلسلة من النجاحات التى تحصدها إدارة التدريب بالشركة والتى حصلت على شهادة الايزو العالمية فى الجودة والأداء الادارى فى الفترة الماضية.

وكان وجه الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ استقبالا لشهر رمضان الكريم وفصل الصيف، مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن ذلك جاء نظرا لتزايد استهلاك المواطنين لمياه الشرب في هذه الفترة من كل عام وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب بكافة ارجاء محافظة مطروح وانتظام العمل بنظام النوبتجيات علي مدار24 ساعة ، بالإضافة لإيقاف كافة الاجازات إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأكد متابعة كافة البلاغات الواردة من المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، بالإضافة إلى متابعة كافة المشاكل والحالات التي قد تطرأ وخاصة التي قد تؤثر علي انتظام ضخ المياه لدي المواطنين والعمل علي متابعتها لحين الانتهاء منها في أسرع وقت.

وشدد على الإدارة العامة للمعامل والجودة لضرورة رفع عينات المياه علي مدار الساعة للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه كافة البلاغات والحالات الطارئة، والتنسيق الكامل بين إدارة التفتيش وإدارة الامن للتعامل مع بلاغات اهدار وسرقة المياه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه مطروح المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوي من خلال الخط الساخن والذي يعمل علي مدار 24 ساعة علي رقم 125 من أي تلفون ارضي او عن طريق الأرقام الاتية ( 0464949851-0464949852-046125125-0464760000-0464760001-0464760002) او عن طريق رسائل الموبيل الواتس أب للعلاقات العامة : 01154444550 ).