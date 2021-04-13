حبس عاطل لحيازته 50 طربة حشيش بالعامرية

التحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 50 طربة حشيش بقصد ترويجها على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدائرة قسم شرطة العامرية ثان.



على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، وألقي القبض على المتهم حال تواجده بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر على 50 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه للتربح منها.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.