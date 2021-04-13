السعودية: 951 إصابة جديدة بكورونا و608 حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 400 ألف و228 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 608 حالات شفاء جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 384 ألفًا و635 حالة.

كما سجلت المملكة العربية السعودية 8 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.773 حالة منذ بداية الجائحة، فيما ارتفع عدد الحالات الحرجة، ليصل إلى 962 حالة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المملكة العربية السعودية عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية بشأن صلاة التراويح والقيام في المساجد خلال شهر رمضان وكذلك بشأن العمرة والحرمين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID- 19).

وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، الأحد، أن وزير الشئون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ أصدر تعميمًا بأن تجمع صلاة التراويح والقيام لا يتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى 5 تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شئون الحرمين والجهات المشاركة.

وأكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بيان، حرص القيادة السعودية على "استمرار إقامة الشعائر في الحرمين الشريفين، وتسخير كافة السبل لتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك والعبادات في بيئة صحية آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجالات مكافحة العدوى".

من جانبه، استعرض المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشئون الحرمين، هاني بن حسني حيدر، في مؤتمر صحفي، استعدادات استقبال المعتمرين والمصلين خلال موسم رمضان، وآلية دخولهم للحرمين، والإجراءات الاحترازية المتخذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقال إن “دخول الحرمين يتطلب التحصين، فيما يستلزم أداء العمرة والصلاة وزيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول إصدار تصريح من تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا"، والالتزام بالوقت المحدد"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.