القبض على 4 بأسلحة وبانجو وضبط 26 قضية تموينية في أسوان

شنت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملات أمنية، لفرض السيطرة الأمنية وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، ومكافحة الجريمة بشتى صورها بالإضافة إلى الحملات التموينية على الأسواق لرصد المخالفات والتأكد الالتزام بالأسعار المحددة ومحاربة ظاهرة الاستغلال في أسواق المحافظة.

وجاءت الحملات الأمنية كالتالي:

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 4أشخاص، خلال حملة اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم اسلحة نارية، وكميات من البانجو.

وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض علي 4متهمين، وبحوزتهم: 4 سلاح ناري كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام، و (70) جرام حشيش وسلاح أبيض.

مجال تنفيذ الاحكام:-

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ضبط 26 قضية تموينية متنوعة في أسوان

وفي السياق تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، خلال حملة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عدد من القضايا التموينية في أسواق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 قضية تموينية وهم كالتالي: قضية تجميع دقيق بلدى مدعم، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضيتين استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتين بيع بأزيد من السعر الرسمى، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و11 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.