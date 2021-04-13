«رجال الأعمال»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في زيادة الدخل القومي

الشافعي: الحكومة المصرية أدركت أهمية القطاع

أكد المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة له أهمية كبيرة جدًا في اقتصاد أي دولة على مستوى العالم، موضحًا أن القطاع يساهم بنسبة كبيرة زيادة معدلات النمو، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المحلية وخفض نسبة البطالة من خلال توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأضاف الشافعي في تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية بدأت تهتم بتلك القطاع لأنها أدركت أهميته خلال الفترة الماضية، والدليل على ذلك توجيه البنك المركزي بإطلاق المبادرات التحفيزية والتشجيعية له خلال جائحة كورونا حتى لا يتأثر بالتداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة والتي أثرت على اقتصاديات بلدان العالم.

وتابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن الجمعية لها دور كبير في حل الصعوبات التي تواجه القطاع بالإضافة إلى زيادة نسبة القطاع ومنتجاته في الدخل القومي، لذا تعاونت جمعية رجال الاعمال المصريين مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب لزيادة مشاركة القطاع في الاقتصاد المحلي.

وأشار الشافعي إلى أن مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج القومي لا تزيد عن 20 %، وهذه نسبة ليست كبيرة مقارنة بأكثر من 50 و70% في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرها.

الجدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، نظمت عدة لقاءات خلال الفترة الماضية مع جهات حكومية والمختصين بشأن القطاع للعمل علي تطويره والنهوض به، وكان أبرز تلك اللقاءات مع الدكتور محمد خميس رئيس البورصة المصرية، وذلك لالقاء الضوء على إجراءات إعادة الهيكلة التي اتخذتها البورصة لتطوير أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وهناك لقاء أيضاً مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، لمناقشة القانون الجديد للقطاع وكيفية تطبيقه والاستفادة به.