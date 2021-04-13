براءة 3 قيادات سابقين بـ «التعليم» من التلاعب بمسابقة الوظائف

واجهوا اتهامات بمخالفة ترتيب المتقدمين والمفاضلة بينهم
براءة 3 قيادات سابقين بـ «التعليم» من التلاعب بمسابقة الوظائف
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، ببراءة 3 مسؤولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، من تهمة المخالفات المنسوبة إليهم ارتكابها في قضية مسابقة الوزارة عن شغل وظائف التوجيه بالمديرية، في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، و تضمن حكم البراءة لكل من “س. د”، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و“م.ح” مدير شؤون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و"م. ع"، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان سابقًا.
- اتهامات بارتكاب 8 مخالفات
وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال الأول تهمة ارتكاب 8 مخالفات، من بينها قَبول ملفات عدد من المتقدمين لوظيفة موجه تربية فنية، رغم أن تخصصهم المسكنين عليه لغة عربية ورياضيات، مما ترتب عليه ترشحهم لتلك الوظيفة بالمخالفة للتعليمات، وتسلم 138 ملفا من المتقدمين للمسابقة مضمون البلاغ من دون التحقق من إعطاء إيصال استلام للمتقدمين بالمخالفة للتعليمات المقررة.
و أوضحت أوراق القضية، أن المحال الأول كما قبل ملف متقدم لوظائف التوجيه رغم عدم استيفائه شهادة التأهيل التربوي بالمخالفة للتعليمات المقررة، وقام برصد وجمع درجات المتقدمين للمسابقة، وإعلانها رغم ما تضمنته من خصم درجة من المتقدمين للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن الخمسين عاما بالمخالفة للتعليمات المقررة، وجمع درجات المسابقة بالمنزل وبث صورا خاصة بذلك على الإنترنت، كما أعلن نتيجة المسابقة موضوع البلاغ على الانترنت دون إعلانها بلوحة الإعلانات بالمديرية بالمخالفة للتعليمات.
- مخالفات في إجراءات مسابقة الوظائف الإشرافية
ونسبت للثاني بصفته عضو لجنة الاختيار، قيامه بخصم درجة من المتقدمين للمسابقة موضوع البلاغ عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن خمسين عاما دون سند من القانون، كما نسبت للثالث بصفته رئيس لجنة الاختيار لوظائف التوجيه والإدارة المدرسية لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال خصم درجة من كل متقدم للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن خمسين عاما، أهمل الإشراف على الأول مما ترتب عليه قيامه بجمع درجات المسابقة موضوع البلاغ بالمنزل، وإعلانه نتيجة المسابقة على شبكة الانترنت، وليس بلوحة الإعلانات بالمديرية وإرساله نتيجة المسابقة إلى الإدارات التعليمية لإصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بالمسابقة رغم اختصاص المديرية بذلك.
كانت بداية الواقعة، بتلقي النيابة الإدارية بلاغ محافظة أسوان بشأن المخالفات التي شابت مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان لعام 2015، وآخرين ضد المختصين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، باتهامهم بارتكاب مخالفات في إجراءات مسابقة شغل وظائف التوجيه بالمديرية، في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم ورفض التظلمات المقدمة من بعضهم.