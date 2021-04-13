براءة 3 قيادات سابقين بـ «التعليم» من التلاعب بمسابقة الوظائف

واجهوا اتهامات بمخالفة ترتيب المتقدمين والمفاضلة بينهم

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، ببراءة 3 مسؤولين سابقين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، من تهمة المخالفات المنسوبة إليهم ارتكابها في قضية مسابقة الوزارة عن شغل وظائف التوجيه بالمديرية، في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، و تضمن حكم البراءة لكل من “س. د”، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و“م.ح” مدير شؤون العاملين بمديرية التربية والتعليم بأسوان سابقا، و"م. ع"، مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان سابقًا.

- اتهامات بارتكاب 8 مخالفات

وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال الأول تهمة ارتكاب 8 مخالفات، من بينها قَبول ملفات عدد من المتقدمين لوظيفة موجه تربية فنية، رغم أن تخصصهم المسكنين عليه لغة عربية ورياضيات، مما ترتب عليه ترشحهم لتلك الوظيفة بالمخالفة للتعليمات، وتسلم 138 ملفا من المتقدمين للمسابقة مضمون البلاغ من دون التحقق من إعطاء إيصال استلام للمتقدمين بالمخالفة للتعليمات المقررة.

و أوضحت أوراق القضية، أن المحال الأول كما قبل ملف متقدم لوظائف التوجيه رغم عدم استيفائه شهادة التأهيل التربوي بالمخالفة للتعليمات المقررة، وقام برصد وجمع درجات المتقدمين للمسابقة، وإعلانها رغم ما تضمنته من خصم درجة من المتقدمين للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن الخمسين عاما بالمخالفة للتعليمات المقررة، وجمع درجات المسابقة بالمنزل وبث صورا خاصة بذلك على الإنترنت، كما أعلن نتيجة المسابقة موضوع البلاغ على الانترنت دون إعلانها بلوحة الإعلانات بالمديرية بالمخالفة للتعليمات.

- مخالفات في إجراءات مسابقة الوظائف الإشرافية

ونسبت للثاني بصفته عضو لجنة الاختيار، قيامه بخصم درجة من المتقدمين للمسابقة موضوع البلاغ عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن خمسين عاما دون سند من القانون، كما نسبت للثالث بصفته رئيس لجنة الاختيار لوظائف التوجيه والإدارة المدرسية لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال خصم درجة من كل متقدم للمسابقة عن كل سنة يزيد فيها سن المتقدم عن خمسين عاما، أهمل الإشراف على الأول مما ترتب عليه قيامه بجمع درجات المسابقة موضوع البلاغ بالمنزل، وإعلانه نتيجة المسابقة على شبكة الانترنت، وليس بلوحة الإعلانات بالمديرية وإرساله نتيجة المسابقة إلى الإدارات التعليمية لإصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بالمسابقة رغم اختصاص المديرية بذلك.

كانت بداية الواقعة، بتلقي النيابة الإدارية بلاغ محافظة أسوان بشأن المخالفات التي شابت مسابقة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بأسوان لعام 2015، وآخرين ضد المختصين بمديرية التربية والتعليم بأسوان، باتهامهم بارتكاب مخالفات في إجراءات مسابقة شغل وظائف التوجيه بالمديرية، في شأن ترتيب المتقدمين وطريقة المفاضلة بينهم ورفض التظلمات المقدمة من بعضهم.