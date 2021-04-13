الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تحافظين على وزنك فى رمضان؟ خبيرة تغذية تجيب

دكتورة جيهان الدمرداش
دكتورة جيهان الدمرداش

استقبل المصريون اليوم، أول أيام شهر رمضان، الذى تجتمع فيه العائلة على مائدة الإفطار، وتكثر العزومات الحافلة بأشهى أصناف الطعام المختلفة، وتتحدث للدستور أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، جيهان الدمراداش عن طرق الحفاظ علي وزنك فى شهر الصوم.

الإكثار ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ

تقول خبيرة التغذية، إن ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ أمر ﺷﺎﺋﻊ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻳﻘﻀﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺘﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﺏ  ﺳﻮﺍﺋﻞ ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻄﺶ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﻮﻉ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻮﻉ، لذا نتناول ﻛﻤﻴﺎﺕ أكثر ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ  رغم أن ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ"ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻄﺶ" ﺃﻥ ﺗﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ عدد من التمرات ﻣﻊ ﻛﻮب ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ قبل تناول الطعام. 

تناول الطعام ببطء 

تشير أخصائية التغذية، إلى ضرورة  ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻓﺎﻟﺠﻠﻮﺱ ﻟﻺﻓﻄﺎﺭ ﻣﺜﻼً ﻫﻮ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﻗﺖ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺸﻬﻴﺘﻨﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﻭعى.

ﻭﺟﺒﺔ ﺇﻓﻄﺎﺭ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ 

ومن نصائح دكتورة جيهان الدمرداش، أنه ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ أﻫﻢ ﻭﺟﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﻻ ﺗﺤﺎﻭﻟ  ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻔﺘﻘﺪه ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﺇﺿﺎﻓﻴﺎً ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺠﻤﻞ، فلا ﺗﺄﻛل  ﻛﻤﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍً ﺃﻧﻚ ستجوع ﻓﺘﺮﺓ ﺃﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺟﺰﺀ ﺻﺤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺤﻮﺭ مثل ﺍﻟﺒﻴﺾ،ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻟﺸﻮﻓﺎﻥ ﻣﺜﻼً ﻳﺒﻘى فترة أطول ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ، ﻓﺎﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻳﺘﻢ ﺣﺮﻗﻬﺎ ﺃﺳﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻦ. 

شهر رمضان مائدة الإفطار العزومات نصائح

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