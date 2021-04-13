الصحة الإيطالية: تحصين المسنين بلقاح كورونا يسهل التعافي الاقتصادي سريعًا

حماية المسنين تنقذ الأرواح وتقلل من دخول الناس المستشفيات

أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية بييرباولو سيليري، أن تحصين كبار السن يساعد على سرعة التعافي الاقتصادي للبلاد من جائحة كورونا.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن سيليري قوله "إن خطة التطعيم تمت الموافقة عليها من قبل المؤتمر الذي عقدته الحكومة مع رؤساء الأقاليم، والذي ينص على وجوب المضي قدما في التلقيح حسب الفئة العمرية، فحماية المسنين والضعفاء تنقذ الأرواح وتقلل من دخول الناس المستشفيات وتؤمّنها" .



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه بهذه الطريقة سيتم تدعيم السياحة أيضاً، لأنه لن يذهب أحد لقضاء إجازته في مقاطعة تشهد حالة طوارئ قصوى جراء (كوفيد 19).

هذا وعلى جانب آخر، وجه ممثلو الادعاء الإيطالي الاتهام رسميا لمسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية بالكذب عليهم بشأن تقرير شائك عن استجابة إيطاليا لفيروس كورونا، كما كشفوا عن اتصالات خاصة الجمعة على الأرجح ستحرج المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

بدأ ممثلو الادعاء في بيرجامو التحقيق مع رانيري غويرا، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بزعم تقديم تصريحات كاذبة لهم عندما وافق طواعية على الخضوع للاستجواب في نوفمبر.

كان جويرا مسئول اتصال الصحة العالمية لدى الحكومة الإيطالية بعد أن أصبحت إيطاليا مركزا لتفشي كوفيد في أوروبا العام الماضي.

ويحقق الادعاء في حصيلة الوفيات الضخمة بسبب كوفيد في بيرغامو وما إذا كان افتقار إيطاليا للاستعداد مع بداية الجائحة قد لعب دورا.

وامتد تحقيقهم ليشمل فضيحة بسبب تقرير شائك للمنظمة عن استجابة إيطاليا للفيروس لأنه كشف عن عدم تحديث الحكومة الإيطالية لخطة استعدادها للجائحة منذ 2006.

وسحبت المنظمة التقرير من على موقعها الإلكتروني يوم 14 مايو بعد يوم من صدوره، ولم تعد نشره ثانية.

ويشير اختفاء التقرير إلى أن المنظمة أزالته لتجنب الحكومة الإيطالية الانتقاد والإحراج والمساءلة.

عند سؤالها آنذاك عما إذا كان غويرا أو الحكومة الإيطالية قد تدخلا في التقرير، قالت المنظمة إن مكتبها الإقليمي في كوبنهاغن أزال التقرير لأنه احتوى على "حقائق غير دقيقة".