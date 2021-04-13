ماليزيا تتوعد مخالفي قواعد وأعراف شهر رمضان

رئيس الوزراء الماليزي: نتوعد بمعاقبة مخالفي قواعد وأعراف شهر رمضان

يستعد المسؤولون في ماليزيا لمراقبة ارتكاب أي مخالفات للقواعد والأعراف المتعلقة بشهر رمضان الذي بدأ هناك اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء.



وقال أحمد مرزوق شاعري، وهو نائب وزير في الدائرة المسؤولة عن الشؤون الدينية: "سنقوم بتنفيذ العمليات بناء على الشكاوى"، محذرا المطاعم من بيع الطعام خلال ساعات الصيام.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1767 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 363 ألفا و940 حالة، كما سجلت 12 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1345.

ونقلت صحيفة “ذا ستار” الماليزية عن المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله قوله، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 363 ألفا و940 حالة، كما ارتفعت حصيلة المتعافين في البلاد إلى ما يزيد على 346 ألف شخص، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1333 حالة منذ بداية الجائحة.

وفي سياق متصل، قال الوزير المسؤول عن برنامج التطعيم المضاد لمرض "كوفيد 19-" في ماليزيا، أمس الإثنين، إن السلطات ستقوم بإعطاء اللقاح الخاص بشركة "سينوفاك" لمن هم فوق سن الستين، واصفا اللقاح الصيني بأنه "آمن بالنسبة لكبار السن".



وقال وزير العلوم، خيري جمال الدين، إن المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، سوف يحصلون على لقاح "سينوفاك" أو "فايزربيونتك"، عندما تبدأ المرحلة الثانية من حملة التطعيم في ماليزيا في غضون أسبوع.



ويأتي الإعلان بعد أن قال جاو فو، مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مطلع الأسبوع، إن لقاح "سينوفاك" أعطى مستوى منخفضا من الحماية، وهي تعليقات زعم اليوم الاثنين أنها "أسيء تفسيرها"، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا جلوبال تايمز" الناطقة باسم الحكومة الصينية.

