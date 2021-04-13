الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا ثيودروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان

بطريرك الروم الأرثوذكس يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، و المتروبوليت نقولا أنطونيو، مطران طنطا، وأعضاء المجمع المقدّس وجميع الإكليروس والرعية الأرثوذكسية في مصر، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التهنئة وجهتها بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر أيضًا إلى جميع القائمين على أجهزة الدولة، والمسلمين عامة.

وأضاف  مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، في برقية التهنئة:" ندعو الله العلي القدير أن يُنعم على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع باليُمن والبركات والأمن والأمان".

 

جدير بالذكر أن كنيسة الروم الأرثوذكس، قد بدأت برئاسة قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا، أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن الأكل والشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

ويُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الآلام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ولم تُعلن الكنيسة إلى الآن، قراراتها بخصوص مشاركة الشعب بالحضور من عدمه في مناسبات أسبوع الآلآم، لاسيما التي يرأسها بالقاهرة والإسكندرية، قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا، ويرأسها في طنطا الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، والوكيل البطريركي للشؤون العربية.

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