إنبى تحافظ على مكانتها العالمية فى مجال مقاولات البترول والغاز

ضمن أفضل 10 شركات على مستوى الشرق الأوسط

قال المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الشركة شاركت فى عدة مشروعات داخل مصر ومنها مجمع انتاج البنزين عالى الأوكتين بأسيوط وتوسعات مصفاة ميدور ومصفاة أنوبك لإنتاج البنزين والسولار وغيرها ، بالإضافة إلى مشاركتها في عدة مشروعات خارج مصر ومنها مشروع ضاغط الغاز لحقل سُطح بالإمارات ومشروع خط غاز شمال الأردن بطول 56 كم ، هذا بالإضافة إلى مساهمتها في عدد من المشروعات الكبرى مع شركة أرامكو بالسعودية.

جاء ذلك خلال اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة إنبى برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول، عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.

وأضاف المهندس أشرف بهاء، أن انبى استطاعت الحفاظ على مكانتها ضمن أفضل عشر شركات مقاولات عامة في مجال البترول والغاز بالشرق الأوسط في تصنيف MEED المتخصصة في تحليلات أسواق وشركات ومشروعات المنطقة ، وتعد انبى الشركة المصرية الوحيدة من ضمن أفضل 150 شركة عالمية في مجال التصميمات الهندسية حيث حققت المركز 138 وذلك في تصنيف مجلة ENR الأمريكية المتخصصة في تحليلات وأخبار صناعة الانشاءات عالمياً.

واستمراراً في تنمية أعمالها خارج مصر ، أشار بهاء أن انبى نجحت في التسجيل في هيئات الكهرباء والمياه بإماراتى دبى وأبوظبى بالإمارات ، بالإضافة إلى التسجيل في تصنيف اتحاد المقاولين بالسعودية من خلال التسجيل في برنامج نيوم ، فضلاً عن زيادة التعاون مع الشركات العالمية لتوطين التكنولوجيا من خلال عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية مثل بكتل واكسنز وود جروب.

وأكد بهاء اهتمام انبى بتنمية مواردها البشرية والذى تجسد في اشتراك 56 من الكوادر الشابة فى برنامج اعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة ضمن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول ، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج تطوير مهارات العاملين بهيئة الثروة المعدنية.

حضر أعمال الجمعية المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية.