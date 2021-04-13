محافظ الدقهلية يدشن مبادرة ذبح وتجهيز اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع الذبائح على مراكز المحافظة

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بتدشين مبادرة ذبح وتجهيز اللحوم لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة جمعية الأورمان بمقر مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء.

وساهمت جمعية الأورمان بـ 20 رأس ماشية يتم ذبحهم وتوزيعهم خلال شهر رمضان المبارك على الأسر الأولى بالرعاية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتم اليوم ذبح 3 رؤوس ماشية ليتم توزيعهم على مركزي ميت غمر والسنبلاوين ويتم ذبح باقي العدد المتبرع به الجمعية في باقي المراكز بمعدل رأس ماشية واحدة يوميا.

المحافظ يتفقد أعمال التطوير الجارية بالمجزر بتكلفة 18 مليونا

وعلى هامش تدشين المبادرة تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال التطوير الجارية بمجزر المنصورة الجديد بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز ومدينة طلخا على مساحة 2 فدان بتكلفة 18 مليون جنية لتحويله من مجزر يدوي إلى مجزر آلي كامل.

ووجه "المحافظ" مدير مديرية الطب البيطري بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت لافتتاحه لخدمة المواطنين والتى ستساهم للقضاء علي الذبح خارج المجازر .

وشدد مختار على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الطب البيطرى و التموين و الصحة للتأكد من صحة و سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين بنطاق محافظة الدقهلية و منه كافة أنواع الغش التجارى .

وأضاف محافظ الدقهلية انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم مع التأكيد على توافر السلع و الخدمات الاساسية بكميات مناسبة بنطاق المحافظة

الجدير بالذكر أن مجزر المنصورة الجديد يعد أول مجزر آلي كامل بالدقهلية حيث يضم أكثر من 4 عنابر لذبح الحيوانات الكبيرة ( الجاموس - الابقار - والجمال) وذبح الضاني وعنبرا لخدمات وأعمال الصمت والتجهيز وعدد 2 ثلاجة لحفظ الحيوانات بعد الذبح وعدد 2 مظلة لانتظار الحيوانات قبل الذبح .

حضر الزيارة الدكتور السيد حسنين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل مديرية التضامن الاجتماعية السيد أحمد عبدالمحسن مدير جمعية الاورمان بالدقهلية والدكتورة هدي بلاط مدير عام التنمية البشرية ومحمد أمين الدمرداش رئيس مركز ومدينة طلخا .