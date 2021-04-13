إصابة 5 في اصطدام «توكتوك» بكورنيش أسوان

نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بجروح متفرقة على إثر انقلاب مركبة "توكتوك" بطريق كورنيش أسوان الجديد أمام قرية بهاريف بمركز أسوان، و تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، بعد وصول سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

و كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن رفع حالة الاستنفار القصوى استقبالا لشهر رمضان، وانتهت من خطة مرورية مكبرة لتسيير المرور والعمل على التدخل الفوري السريع حال حدوث أي مكروه، ومن المقرر أن يتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة خلال أوقات الذروة.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على التنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة ومديريات الأمن وتفعيل دور خدمة الإغاثة، عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها، وتهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين قد يتعرضون إلى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم، والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة، والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة.

كما أنه من المقرر أن يتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة، بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة، للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق.

- ضبط مسجل خطر قتل مواطنا وأصاب فرد شرطة

وكانت أجهزة الأمن قد نجحت في ضبط عنصر إجرامي بأسوان قام بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية مما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة فرد شرطة، وتمكنت جهود أجهزة الأمن من كشف ملابسات وتحديد وضبط مرتكب واقعة قيام أحد الأشخاص يستقل (تروسيكل) بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز والفرار هارباً، مما أدى إلى وفاة (أحد المواطنين - سائق مركبة "توك توك")، تصادف مروره بالمركبة قيادته بمكان الواقعة ، وإصابة أمين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بطلق ناري.



و تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عنصر إجرامي، مقيم بدائرة المركز، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات ، سلاح"، ومطلوب ضبطه لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، وتبين هروبه من محل إقامته واختبائه لدى أحد أقاربة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة (بندقية آلية، و عدد من الطلقات من ذات العيار) ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة خشية ضبطه والتنفيذ عليه فى الحكم الصادر ضده، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.