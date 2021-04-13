الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بمناسبة شهر رمضان

سفارتا مصر بالجزائر وألمانيا تنقلان تهنئة السيسي لأبناء الجالية

الجزائر و ألمانيا
الجزائر و ألمانيا

نقل السفير أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لأبناء الجالية المصرية بالجزائر.

وقال السفير مشرفة: إن الرئيس السيسي بعث برقية تهنئة لسفارات وقنصليات مصر بالخارج لنقلها إلى الجالية قال فيها: "إنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء، أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة المزيد من التقدم والازدهار، كل عام وأنتم بخير".

وهنأ السفير مشرفة أبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن طاقم السفارة يتابع أوضاع الجالية في كل الولايات الجزائرية، مضيفًا: "نتواصل مع أبناء الجالية بشكل مستمر سواء في مقر السفارة بالجزائر العاصمة، أو عبر أرقام هواتف السفارة، أو عبر صفحة السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الحالات الطارئة في ظل أزمة فيروس كورونا".

وفي ألمانيا، نقل السفير خالد جلال، سفير مصر ببرلين، عبر الصفحة الإلكترونية للسفارة، برقية التهنئة التي أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الجالية المصرية بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء في البرقية: "الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. إنه لمن دواعي سروري أن أتوجه إليكم بأصدق التهاني وخالص التمنيات القلبية بمناسبه حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله تعالى أن يعيده عليكم وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء، أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيز المزيد من التقدم والازدهار كل عام وأنتم بخير (رمضان كريم)".

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