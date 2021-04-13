«قريتنا أجمل بأهلها» مبادرة جديدة بقرية كفر الحصة في بنها



أطلق عدد من شباب قرية كفر الحصة بمركز بنها مبادرة جديدة تحت عنوان "قريتنا اجمل باهلها " لتنظيف منطقة المقابر من القمامة والمخلفات، إضافة إلى تركيب أعمدة إنارة وتطوير الشارع الرئيسى المؤدى إليها بالجهود الذاتية.



وقال حسين محمد حسين مدير مدرسة الشهيد أبوبكر مصيلحى الإبتدائية إن المبادرة أطلقها شباب القرية وتم وتمت الاستجابة لها، وتم تقسيم الشباب لمجموعات لتنظيف المقابر، وتركيب وإنارة الاعمدة.



وأضاف الحاج توفيق عواد أحد أهالى القرية أن الفكرة تم دعمها من كبار القرية الذين تسابقوا للمساهمة فى هذا العمل للخروج به فى أفضل صورة.



وأكد أن عددا من الشباب دشنوا جروبا على موقع التواصل الاجتماعى لتقتى مقترحات وحلول لمشاكل قد تحدث بالقرية.



وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حملة أخرى لتطهير المقابر من الأعمال التى تتعارض مع الدين، وسيتم الاستعانة بالشيوخ .



وقال سعد مدكور أحد الشباب إنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة بمنطقة المقابر لمنع الاعمال التى تتعارض مع الدين والعرف.



من جهته، أكد عماد إسماعيل رئيس الوحدة المحلية بسندنهور التابع لها القرية، أن الشباب يلعب دورا فى المشاركات المجتمعية ونحن ندعمه لزيادة الانتماء، مشيرا إلى أن معدات الوحدة المحلية جاهزة للمساهمة فى المبادرات المجتمعية وفقا لتوجيهات المحافظ عبدالحميد الهجان خلال انعقاد المجلس التنفيذى، مشيرا إلى أن هناك تواصل مع المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها لتوفير كافة الخدمات بقرى الوحدة المحلية، وتم التنسيق مع شركة الكهرباء لصيانة أعمدة الإنارة بالمقابر والشوارع المؤدية إليها، كما تم رفع المخلفات بطريق وموقف ومدخل قرى فرسيس وكفر فرسيس وميت عاصم والطريق الزراعى بزمام الوحدة وتجمعات القمامه ونقلها للمدفن الصحي بابو زعبل.



