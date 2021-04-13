للمقيمين في هيوستن.. المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة وفاة مصرية

تستعرض «الدستور» المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة وفاة للمصريين المقيمين في ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما نشرته القنصلية المصرية بهيوستن عبر موقعها الإلكتروني الرسمي والتي جاءت كالتالي:



رسوم استخراج شهادة وفاة مصرية:

-يجب تقديم أصل شهادة الوفاة الأمريكية للقنصلية العامة للاطلاع عليها وتصديقها وترجمتها الى اللغة العربية مقابل 45 دولار للتصديق و45 دولار أخرى للترجمة.

-لإبلاغ عن واقعة وفاة خلال 3 شهور 15 دولار

- شهادة وفاة مميكنة بعد 3 شهور وأقل من عام 35 دولار

-استخراج شهادة وفاة مميكنة بعد عام 40 دولار

-مستخرج من شهادة الوفاة للمرة الثانية 10دولار

-طلب تصحيح أو تغيير ببيانات وفاة 25 دولار

- موافاة القنصلية بوسيلة بريد مناسبة على أن يشمل البريد الوارد على مظروف فارغ بالاسم والعنوان ، وأن يكون خالص الرسوم البريدية مع رقم للتحقق وذلك لارسال المعاملة الى المواطن بعد اصدارها

الاجراءات الواجب اتباعها بعد استلام نموذج شهادة الوفاة من القنصلية العامة



-يجب استيفاء بيانات الصفحة الأولي فقط من استمارة استخراج شهادة الوفاة بمعرفة مقدم الطلب وتقدم للقنصلية مرفقا بها المستندات التالية

-اصل شهادة الوفاة الأمريكية للإطلاع عليها وتصديقها وترجمتها الى اللغة العربية وإعادتها بعد ذلك لصاحب الشأن

-أصل جواز سفر المصري للمتوفي وصورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري للمتوفي وبطاقته الشخصية او العائلية

-صورة طبق الأصل للصفحات (من صـ 2 الى صـ9 بالنسبة لجواز السفر القديم أو صـ 1 بالنسبة لجواز السفر االالكترونى) لجواز السفر المصري لمقدم الطلب –

-بالنسبة لطلبات البريد يلزم إرسال الستندات السابقة ومظروف بريد عليه الاسم والعنوان لإرسال أصول المستندات –

-تقوم القنصلية بإرسال المستندات السابقة إلى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التي تقوم باستخراجها وإرسالها للقنصلية لتسليمها لأصحابها.

يذكر أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أكدت إنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



يحتوي التطبيق لأول مرة خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كافة أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.