أذربيجان: لا توجد لدينا أي مطالب إقليمية ضد أرمينيا

نستعد للتطبيع

قال الرئيس الأذربيجاني ، إلهام علييف ، اليوم الثلاثاء ، بإنه لا توجد لدى بلاده أي مطالب إقليمية ضد أرمينيا .

لا مطالب ضد أي دولة

وأضاف علييف في خطاب ألقاه خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأذربيجانية باكو : " أنه لا توجد لدينا أي مطالب إقليمية ضد أي دولة بما فيها أرمينيا" ، مضيفا أن أذربيجان تخطط لإنهاء تنفيذ المشاريع الرئيسية لبناء البنية التحتية في إقليم قره باغ خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتابع : "سننهي كل مشاريعنا الرئيسية في مجال بناء البنية التحتية مثل سكك الحديد والطرق السريعة والقدرات لإنتاج الكهرباء والتزويد بالماء خلال السنوات الثلاث القادمة، وسنقوم بالبناء بشكل نشيط" .

يذكر أن جزء من المناطق بإقليم قره باغ قد انتقل إلى سيطرة باكو وفق ظروف البيان الثلاثي الذي وضع نهاية للأعمال العسكرية في منطقة النزاع الذي اندلع في 27 سبتمبر عام 2020 ، حيث توقف الجانبان الأذربيجاني والارمني عند المواقع التي سيطروا عليها سابقا ، فيما انتقل عدد من المناطق إلى تحت سيطرة باكو ، وتم نشر قوات حفظ سلام روسية على طول خط التماس وممر لاتشينسكي .

تطبيع العلاقات

وأكد الرئيس الأذربيجاني استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع أرمينيا ، مضيفا أن هناك إمكانية لتوقيع اتفاق سلام بين البلدين .

وقال علييف إننا نعتقد أن صفحة النزاع مغلقة ، وقد أعلنت عدة مرات عن احتمال توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا ، إلا أننا لا نرى أي إشارات مماثلة من جانبهم .

وأضاف رئيس أذربيجان قائلا إنني كرئيس أتطلع إلى المستقبل ، وسنعمل ما بوسعنا لتطبيع العلاقات، إذا كانت هناك إشارات إيجابية من أرمينيا ، مشيراً إلى أن الوضع في منطقة النزاع حول إقليم قره باغ بعد وقف الأعمال العسكرية هناك لا يزال هشا .