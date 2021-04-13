الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات مكثفة لمتابعة «إجراءات كورونا» في القاهرة خلال رمضان

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، في أحياء العاصمة المختلفة خلال شهر رمضان المعظم حرصًا على الصحة العامة.


وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق للقيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة جميع التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.


وأكد محافظ القاهرة أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضارى إليها، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.


وشدد محافظ القاهرة على رفع جميع تراكمات القمامة الموجودة بالشارع على الفور موجها إدارة المرور بسحب رخص جميع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق السيولة المرورية.


وقامت أجهزة محافظة القاهرة بحملة مكبرة بالتنسيق مع أحياء المنطقة الشرقية وشرطة المرافق ومديرية أمن القاهرة  لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية خلال شهر رمضان المعظم تم خلالها إزالة الحواجز الحديدية ورفع الإشغالات وصناديق القمامة والسيارات المتهالكة ومنع الانتظار الخاطئ والوقوف في الممنوع لتوسعة الشارع وتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط المروري إلى الشارع، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع عدد من الكافيهات لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية. 
 

وأسفرت الحملة التى تمت بأحياء مصر الجديدة وشرق مدينة نصر وعين شمس والمطرية والمرج والنزهة بالمنطقة الشرقية عن تنفيذ 370 حالة إزالة إدارية تشمل رفع إشغالات باعة جائلين وكراسى وحواجز وسلاسل حديدية وكتل أسمنتية وتم تحرير 133 محضر بائع متجول وإدارة بدون ترخيص ورفع 11 سيارة مهملة.

محافظة القاهرة الاجراءات الاحترازية شهر رمضان الكريم

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