خلال شهر.. «ميناء الأدبية» يستقبل 37 سفينة بضائع و«العين السخنة» 42

المنطقة الاقتصادية تصدر بياناً عن الحركة الملاحية بموانئ المنطقة الجنوبية

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر مارس 2021 والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية وزيادة في حركة التداول مقارنةً بشهر مارس 2020.

واستقبل ميناء الأدبية 37 سفينة بضائع، تشمل 11 سفينة بضائع عامة، 7 سفن صب جاف، 16 سفينة صب سائل و3 سفن حاويات، حيث بلغ إجمالي حركة تداول البضائع 595777,38 طن بزيادة قدرها 5,23% مقارنة بمارس 2020 الذي وصل إجمالي التداول فيه نحو 565684,1 طن.

أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 42 سفينة، حيث سجلت الميناء دخول سفينتي بضائع عامة و11 صب جاف و6 سفن صب سائل و23 سفينة حاويات بإجمالي حمولات 1818220.07 طن بعدد حاويات 83900 حاوية بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة مارس 2020 الماضي حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات 42605 حاوية بإجمالي حمولات بضائع قدرها 878125 طن .

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

الجدير بالذكر أنه نجحت أول سفينة "كلينكر" في الشحن بحمولة 50 ألف طن من شرق بورسعيد لغرب إفريقيا حيث غادرت السفينة CLIPPER ISADORA ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس متجهة إلى دولة ساحل العاج كأول سفينة تصدير لمادة الكلينكر الخام من شركة أسمنت العريش، بعد عمليات شحن ونقل على مدار أربعة أيام على الأرصفة الجديدة بالميناء، حيث تعد هذه المادة من بضائع الصب الجاف الواجب تداولها باشتراطات بيئية محددة وبمعايير دقيقة تحول دون حدوث تلوث بيئي أثناء عمليات التشوين والنقل.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتحويل موانئ الجمهورية إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة، واتباع المعايير العالمية للاستدامة.

وقد نجح ميناء شرق بورسعيد في شحن السفينة بحمولة 50 ألف طن والتي يبلغ طولها 195 متر بغاطس 13,5 متر وعرض 32 متر، كأول حمولة لمادة الكلينكر المصدرة ضمن شحنات متعددة تُصدر من ميناء شرق بورسعيد لدول غرب إفريقيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في إطار الدور التنموي للهيئة الاقتصادية في تعمير شبه جزيرة سيناء وزيادة صادرات المنتجات السيناوية وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء.

من جانبه، كشف المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد اتبعت المعايير الدولية للموانئ الخضراء في شحن وتداول مواد الصب الجاف غير النظيف خلال عمليات تشوينها وشحنها، حيث تم تحديد نموذج مواصفات التعامل مع هذه الشحنة كما هو متفق عليه مع بعض الموانئ الأوروبية الخضراء.

وأكد المهندس يحيى زكي أن المخطط العام لميناء شرق بورسعيد مرتكزاً على تصنيف الميناء صديقاً للبيئة وأن يتم إدراجه ضمن الموانئ الخضراء بشرق المتوسط، مشيداً بالإجراءات التي نفذت أثناء عمليات النقل والتداول، حيث تم استخدام أحدث المعدات والأجهزة للرصد البيئي، وتدبير أجهزة رصد مستمر بالميناء على مدار الساعة لقياس الانبعاثات المختلفة في المواقع الخاصة بالتشوين والشحن والتداول.