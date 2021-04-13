عقد ٣ ندوات  ضمن مبادرة «الخلفة مسؤولية شارك في التنمية»

محافظ البحيرة يشيد بجهود مواجهة الزيادة السكانية

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالجهود التى تقوم بها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية لأبناء محافظة البحيرة، وكذا تمكين المرأة والشباب عن طريق إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظ ومن خلال تضافر الجهود المعنية الحكومية والأهلية مما ينعكس إيجابياً على كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أنه فى إطار سلسلة ندوات الحملة التثقيفية "الخلفة مسؤولية - شارك في التنمية" والتى تنظمها وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية تم تنظيم ٣ ندوات بمراكز كفر الدوار والمحموديه وايتاي البارود بالتعاون مع التضامن والتأمين الصحي وجهاز تنمية المشروعات ومركز الإبداع الفنى بدمنهور والأوقاف والإدارات التعليميه بتلك المراكز كانت أحدها لمكلفات الخدمه العامه بقاعة نادي المعلمين بالمحمودية.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم عقد ندوة بعنوان "الآثار المترتبة على النمو السكانى وتعارضه مع النمو الاقتصاد" بمقر مضيفة قرية زلط بكوم البركة بكفر الدوار، وندوة بعنوان «تنمية المشرعات الصغيرة للشباب والمرآة المعيلة» بقاعة الشباب والرياضة بوحدة قرية ارمانيا بمركز ومدينة إيتاي البارود.

كما أكد أن الندوات تناولت مميزات استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة وتوفير جميع أنواع الوسائل المختلفة بالمجان بمراكز خدمة تنظيم الأسرة بالمحافظة، كما تم تقديم أنواع المشروعات لدى مشروعك وكيفية توفير فرص عمل لجميع الشباب عن طريق الإقراض من جهاز تنمية المشروعات بشروط ميسرة ومتابعتها، وتوضيح أهمية المشروعات الصغيرة للشباب والمرآة المعيلة وكيفية للمرأة المعيلة.

كما وجه باستمرار عقد الندوات الخاصة بتوعية المواطنين بجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقوم بها الدولة من أجل المساهمة والمساعدة في الحد من البطالة.