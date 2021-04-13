«معهد الفلك»: 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك

كشفت الحسابات الفلكية، التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 مايو المقبل، وعدة الشهر ستكون 29 يوما.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو المقبل (يوم الرؤية).

وأضاف أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس يوم الرؤية في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، ماعدا دكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

وأوضح أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح ما بين 11 - 14 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح ما بين 3 - 17 دقيقة.

وأكد رئيس المعهد أنه وفقا لتلك الحسابات سيكون يوم الأربعاء 12 مايو المقبل، هو المتمم لشهر رمضان المبارك.