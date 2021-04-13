السجن ٣٤ عاما و كفالة 1.4مليون جنيه لـ«مستريح الدهب» بقليوب

استولى على 3 ملايين جنيه من المواطنين لتوظفيها في الذهب

قررت محكمة جنح قليوب الجزئية، برئاسة المستشار أحمد حجازي، بحبس «جواهرجي معروف إعلاميا بـ “مستريح قليوب” 34، وكفالة 1.7 مليون جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بواقع الحبس عامين وكفالة 100 ألف جنيه، عن كل بلاغ تقدم ضده ونظرته المحكمة بمجموع 17 بلاغا قدمها المواطنون واتهموه فيها بالنصب عليهم في ، والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.

وشهدت جلسة الحكم على “مستريح قليوب” إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعميد خالد محمدي، رئيس مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا وعدم الاحتكاك بالمتهم وأسرته.

فيما قال المستشار محمد الجهيني، محامي الضحايا، أن الحكم على المتهم جاء لينصف الضحايا الذين تعرضوا لعملية نصب كبرى منه، كانت تستوجب العقاب الرادع، فيما أكد الضحايا انهم سعداء بصدور الحكم.

كان اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم قليوب يفيد بورود عدة بلاغات من 40 شخصا، يتهمون فيها “جواهرجي” بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.

و تشكيل فريق بحث قاده مدير المباحث ، رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى “ن. ن”، 52 عامًا، “جواهرجى” استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجئ الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه باع المحل والمنزل واصطحب اسرته وهرب من المنطقة.

و تمكن المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم قليوب، من تحديد مكانه وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة، وقضت المحكمة بحكمها السابق عليه.