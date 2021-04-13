الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توزيع 20 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الفقيرة بالبحيرة

توزيع مواد غذائية
توزيع مواد غذائية بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فى جميع مدن وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تعاونا متميزا مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق محافظة البحيرة.

وأضاف المحافظ أنه تم البدء فى توزيع ٢٠ الف كرتونة مع بداية شهر رمضان المبارك، تتضمن مواد غذائية وتموينية، بالإضافة إلى توزيع ٤٠ طن بطاطس بواقع شيكارة ٥ كيلو للأسر الأولى بالرعاية بقرى مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي .

وقال إنه سيتم توزيع آلاف كراتين المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم على الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة التى تأثرت بفيروس كورونا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، والعمالة الغير منتظمه من أبناء محافظة البحيرة وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ، واستمرارا تقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

 

محافظة البحيرة هشام آمنة أمنة محافظ البحيرة البحيرة

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