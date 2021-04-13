«الطريقة البودشيشية» تهنئ ملك المغرب بشهر رمضان

شيخ «البودشيشية» تهنئ ملك المغرب بحلول رمضان

تقدمت الطريقة القادرية البودشيشية المغربية، بالتهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان المعظم، برئاسة شيخها الدكتور جمال الدين القادري البودشيشي ونجله الدكتور منير القادري البودشيشي، وأن يرفع الله الوباء والبلاء عن الأمة المغربية والأمة الإسلامية جمعاء .

وقال الدكتور منير القادرى البودشيشي، نتقدم بالتهنئة لجلالة الملك محمد السادس وللأسرة العلوية جمعاء، بمناسبة قدوم هذا الشهر العظيم المبارك الذى تحتفل به الأمة الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربها، ونسأل الله أن يحفظ المغرب وسائر بلاد المسلمين وأن يرفع الله الوباء والبلاء عن الأمة جمعاء .

وتابع " القادرى" أن شهر رمضان من أعظم الشهور التى ترفع فيه الدرجات وتغفر فيه الذنوب، لذا على جميع المسلمين أن يستغلوا هذا الشهر المبارك وأن لا يفوتوا الفرصة وأن يعودوا إلى ربهم، وينفضوا من على أجسادهم الذنوب والمعاصي وأن يتطهروا ويعودوا ربهم من جديد حتى يكتبهم المولى سبحانه وتعالى من العابدين الذاكرين الشاكرين .

جدير بالذكر، أن الطريقة القادرية البودشيشية تنتسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ظهر في القرن الخامس الهجري، أما لقب البودشيشية، فقد اكتسبه بواسطة الشيخ علي بن محمد الذي حمل لقب "سيدي علي بودشيش" لكونه كان يطعم الناس أيام المجاعة - طعام الدشيشة – بزاويته فى قرية مداغ جهة إقليم بركان المغربى فى الجهة الشرقية للمغرب وتحديداً بالقرب من الحدود الجزائرية .

وتداول على زعامة الطريقة البودشيشية فى المغرب عدد من الشيوخ أبرزهم الشيخ سيدي احمد بن عليوة والشيخ سيدي المختار بن محي الدين ، والشيخ سيدي أبو مدين بن المنور الذي أخرج الطريقة إلى السلوك التربوي، وقد حصل على الإذن بالتربية الذي حصَّله بعد بحث ومجاهدة روحية شاقة، وقد تابع بعده هذه الوظيفة التربوية كل من سيدي الحاج العباس ثم ابنه سيدي حمزة، و سيدي جمال باعتبارهم الوارثين الروحيين لسيدي أبي مدين، وقد عملوا على تجديد الطريقة فانتشرت انتشارا متميزا فى جميع الأقطار العربية والأجنبية .