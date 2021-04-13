«قناة السويس» تستعد للتحول لأول جامعة ذكية في مصر

بتعاون مع «العربية للتصنيع»

قال الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إن خطة الجامعة الخاصة بمشروع التحول الرقمي بالجامعة وميكنة كامل قطاعات الجامعة، تأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس والهيئة العربية للتصنيع لتواكب استراتيجية الجامعة، وغاياتها لتكون أول جامعة ذكية في مصر، موضحا أنه يتم تنفيذ خطوات المنظومات المقترحة من خلال قاعدة بيانات واحدة متكاملة تتيح لجميع منتسبي الجامعة من طلاب مرحلة ما قبل التخرج والدراسات العليا وموظفي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس التعامل مع جميع هذه الأنظمة والاستفادة من خدماتها من خلال صفحة شخصية لكل مستخدم تتيح له التعامل مع هذه الأنظمة واستخراج البيانات والتقارير والمستندات اللازمة.

وأعلن الدكتور أمير مهنا، مدير وحدة التحول الرقمي، الانتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بمنظومة الحضور والانصراف، المراسلات، الصيانة، المدن الجامعية، الحملة الميكانيكية، شئون الطلاب، الجودة والشئون الإدارية والبدأ في تسليم التصميمات الخاصة بمنظومات التحول الرقمي تباعا من قبل الشركة المنفذة.

وأكد الدكتور تامر حسنين، نائب مدير وحدة التحول الرقمي، أنه جاري عقد عدة جلسات لمناقشة التصميمات مع مديرى الإدارات بالجامعة لمناقشة التعديلات المطلوبة على المنظومات والتأكد من ملاءمة التصميمات التي نفذتها الهيئة العربية للتصنيع للاحتياجات الفعلية للجامعة التي تم مناقشتها خلال المرحلة الأولى من تحليل الفجوة واستكمال المرحلة الثانية من المشروع -مرحلة التصميم- استعدادا للتنفيذ الفعلي للمشروع في المرحلة الثالثة حيث تم اليوم عرض التصميمات الأولية لبرنامج ادارة جودة التعليم والتعلم على السادة مديري وحدات الجودة بالكليات فى وبحضور الدكتور حمدي كمال عطالل،ه مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة قناة السويس، لإبداء الرأي والملاحظات قبل تنفيذ البرنامج فعليا.

زكي يتفقد المبنى الإداري

وكان الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، قام صباح اليوم الثلاثاء، بتقديم التهنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنياً لهم أن يعيده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك أثناء تفقده المبنى الإداري اليوم الثلاثاء يرافقه الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج، أمين عام الجامعة، واللواء عماد جودة، مدير إدارة الأمن الجامعي.

هذا وأشاد زكى بالتزام العاملين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى مع حرصهم على تأدية التزاماتهم الوظيفية.