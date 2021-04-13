الثلاثاء 13 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ميانمار

مفوضية حقوق الإنسان تحذر من نزاع شامل في ميانمار

مظاهرات ميانمار
مظاهرات ميانمار

حذرت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء من نزاع شامل في ميانمار أشبه بالحرب السورية.

وقالت المفوضية، في نبأ عاجل أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن هناك جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت في ميانمار.

يذكر أن حصيلة قتلى المظاهرات في ميانمار تجاوزت الـ550 شخصا، كما تم اعتقال نحو 2700 شخص، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عشر حركات سياسية أنها "ستعيد النظر" في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ 2015 مع الجيش، بسبب قمع المدنيين.22

وفي وقت سابق وجهت السلطات في ميانمار تهمة جنائية جديدة اليوم الاثنين للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحامي مين مين سو قوله إنه "تم توجيه تهم (لسو تشي) في ست قضايا بالإجمال - خمس منها في العاصمة نايبيداو وواحدة في مدينة رانغون"، مشيرا إلى أن التهمة الأخيرة وجهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.

ولم تظهر الزعيمة الميانمارية الحائزة جائزة نوبل للسلام علنا منذ اعتقلت في الأول من فبراير، بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية لميانمار.

وقال مين مين سو، إن الزعيمة الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة، لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين.

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