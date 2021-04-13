الأمن يكشف حقيقة تعرض طفل للاعتداء الجنسي على يد زوج خالته

الفيديو انتشر على «فيسبوك»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات ما تم تداوله لمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض أحد الأطفال للاعتداء الجنسي من قبل أحد أقاربه وهو زوج خالته.

وبالفحص تبين أن الواقعة قديمة تعود لعام 2020، وورد وقتها بلاغا لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من والدة الطفل - ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام؛ بتضررها من زوج شقيقتها، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بالتعدي جنسياً على نجلها 7 سنوات.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المشار إليه في حينه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، وعرضه على النيابة العامة وتم حبسه على ذمة ذات القضية.

وعادة ما تهتم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقضايا المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتفحص جميع الفيديوهات التي تسجل مخالفات أو عنف من قبل بعض الأشخاص وتكون لها بالمرصاد.

وفي السياق ذاته، كانت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن تداول 3 منشورات على إحدى الصفحات لطبيبة بإحدى المستشفيات بالدقهلية، إدعت فيها صاحبة الصفحة المشار إليها دخول إحدى السيدات للمستشفى محل عملها مصابة بجروح قطعية بالوجه نتيجة تعدى زوجها وأهليته عليها بالضرب وإحداث إصابتها، كما ادعت وفاة السيدة المشار إليها واختفاء جثتها من المستشفى.

بالفحص وبالتنسيق مع المستشفى المشار إليها تبين عدم صحة الواقعة وعدم ورود أي بلاغات فى ذات المضمون، وبإجراء التحريات تبين أن حقيقة الواقعة أنه بتاريخ 26 مارس الجارى قام أحد الأشخاص «سائق تاكسى» بالتعدى على زوجته بالضرب بسبب خلافات زوجية وإحداث إصابتها ونقلها لإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، ومازالت محجوزة بها، وأنه قد تم ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة التي فتحت تحقيق معه بشأن الواقعة وانكر ما حدث والاتهامات الموجهة له.

ويجرى الآن تكثيف الجهود لضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق التي فتحت تحقيق موسع في الواقعة، وقررت ضبط وإحضار المتهم أو الأدمن مدير صفحة التواصل الأجتماعي عبر "فيس بوك".