الثلاثاء 13 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدفوعًا بالنمو الاقتصادي

معلومات الوزراء: «فيتش» تتوقع انتعاش دخل الأسر بحلول 2025

دخل الأسر المصرية
دخل الأسر المصرية

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا من وكالة "فيتش " حول توقعات خصائص الأسرة المصرية حتى عام 2025، في صورة إنفوجرافيك تحت عنوان «انتعاش دخل الأسر بحلول عام 2025: فيتش تتوقع».

 

وتوقعت فيتش نمو دخل الأسر المصرية مدفوعًا بالنمو الاقتصادي واستقرار معدل التضخم، وانخفاض معدل زيادة الأسر حتى عام 2025 عن السنوات السابقة، لتصبح 29 مليون أسرة في عام 2025، مقارنةً بنحو 27 مليون أسرة في عام 2021.

وأوضح الانفوجرافيك أن "فيتش" توقعت نموًّا في حجم الطبقة المتوسطة المصرية التي يتراوح دخلها السنوي بين 78 و156 ألف جنيه؛ مما يجعلها من أسرع الطبقات نموًّا على مستوى العالم، ليزيد بنسبة 58.2% في عام 2025، مقارنة بنحو 34.3% في عام 2021، وستزيد نسبة الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 390 ألف جنيه إلى 11% في عام 2025، مقارنة بنحو 4.6% في عام 2021.

الأ فيتش مذيعة

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