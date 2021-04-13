له فضائل عدة

موعد أذان المغرب والإفطار اليوم، بدء المسلمون اليوم الثلاثاء صيامهم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2021، ويحتفلون بـ التهاني والمباركات، وبدء عدد كبير منهم في تلاوة القرآن الكريم منذ اليوم الأول بالجزء الأول، حيث يحدد كل منهم ورد يومي خلال الشهر المبارك، وعلى الجانب الآخر يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب والإفطار اليوم في مصر.

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب والإفطار اليوم في مصر



ووفقا لما جاء في إمساكية الهيئة العامة للمساحة، جاء موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، والموافق 13 أبريل الجاري، ويأتي أذان المغرب 6.21 مساء، والعشاء والتراويح 7.42 مساءً، ليكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، بينما وقت السحور الساعة 1.40 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 3.40 صباحًا، علماً بأن موعد أذان الفجر هو 4.00 صباحًا.



وطبقا لما جاء في "إمساكية رمضان 2021"، والتي تعتبر معنية بتحديد موعد أذان المغرب والإفطار اليوم والإمساك وعدد ساعات الصيام، فإن صيام اليوم أول أيام رمضان، هو أقصر أيام الشهر المعظم فى عدد ساعات الصيام.



فضائل شهر رمضان



ويتميز شهر رمضان بالعديد من الفضائل التي خصه الله بها حيث نزل فيه القرآن الكريم، كما وقعت فيه غزوة بدر الكبرى، إضافة إلى حرب أكتوبر المجيدة كانت في هذا الشهر الفضيل، حيث تكثر فيه الصدقات، وتلاوة القرآن الكريم، والتعبد والذكر، شهر العبادات والرحمات.



أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، حيث تصفد فيه الشياطين، فقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة في فضله، وخصص الله للقائمين على صيامه باب الريان في الجنة، ويعد للصائمين فقط.

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كما فيه للمسلم فرحتان فيه فرحة عند صومه، وفرحة بلقاء ربه، ودعائه عند الفطر لا يرد، الكثير والعديد من فضائل هذا الشهر لا يحصى للمسلم عددها.



مظاهر الاحتفال بشهر رمضان 2021



من المظاهر الجميلة التي تلازم المصريين في رمضان وتميزهم عن غيرهم تعليق الزينة والفوانيس فرحة بقدومه، والأغاني الرمضانية "وحوي يا وحوي" وأهلا رمضان، ورمضان جانا، وغيرها من أغاني زمن الفن الجميل والتي تدخل البهجة على المسلمين.



وتعج المساجد بالمصلين، وبه صلاة التراويح والتي لا توجد في غير هذا الشهر الكريم، إضافة إلى موائد الرحمن التي ينظمها المسلمين.