الثلاثاء 13 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

له فضائل عدة

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب والإفطار اليوم في مصر

أذان المغرب
أذان المغرب

موعد أذان المغرب والإفطار اليوم، بدء المسلمون اليوم الثلاثاء صيامهم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2021، ويحتفلون بـ التهاني والمباركات، وبدء عدد كبير منهم في تلاوة القرآن الكريم منذ اليوم الأول بالجزء الأول، حيث يحدد كل منهم ورد يومي خلال الشهر المبارك، وعلى الجانب الآخر يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب والإفطار اليوم في مصر.

 

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب والإفطار اليوم في مصر


ووفقا لما جاء في إمساكية الهيئة العامة للمساحة، جاء  موعد أذان المغرب والإفطار اليوم  الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك، والموافق 13 أبريل الجاري، ويأتي أذان المغرب 6.21 مساء، والعشاء والتراويح 7.42 مساءً، ليكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، بينما وقت السحور الساعة 1.40 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 3.40 صباحًا، علماً بأن موعد أذان الفجر هو 4.00 صباحًا.


وطبقا  لما جاء في "إمساكية رمضان 2021"، والتي تعتبر معنية بتحديد موعد أذان المغرب والإفطار اليوم والإمساك وعدد ساعات الصيام، فإن صيام اليوم أول أيام رمضان، هو أقصر أيام الشهر المعظم فى عدد ساعات الصيام.


فضائل شهر رمضان


ويتميز شهر رمضان بالعديد من الفضائل التي خصه الله بها حيث نزل فيه القرآن الكريم، كما وقعت فيه غزوة بدر الكبرى، إضافة إلى حرب أكتوبر المجيدة كانت في هذا الشهر الفضيل، حيث تكثر فيه الصدقات، وتلاوة القرآن الكريم، والتعبد والذكر، شهر العبادات والرحمات.


أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، حيث تصفد فيه الشياطين، فقد وردت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة في فضله، وخصص الله للقائمين على صيامه باب الريان في الجنة، ويعد للصائمين فقط.

تابع أيضاً:

وضع الدراسة بشهر رمضان (dostor.org)
الدولار يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية (dostor.org)

تعرف على الحركة المرورية في أول أيام شهر رمضان الكريم (dostor.org)

كما فيه للمسلم فرحتان فيه فرحة عند صومه، وفرحة بلقاء ربه، ودعائه عند الفطر لا يرد، الكثير والعديد من فضائل هذا الشهر لا يحصى للمسلم عددها.
 

مظاهر الاحتفال بشهر رمضان 2021
 

من المظاهر الجميلة التي تلازم المصريين في رمضان وتميزهم عن غيرهم تعليق الزينة والفوانيس فرحة بقدومه، والأغاني الرمضانية "وحوي يا وحوي" وأهلا رمضان، ورمضان جانا، وغيرها من أغاني زمن الفن الجميل والتي تدخل البهجة على المسلمين.


وتعج المساجد بالمصلين، وبه صلاة التراويح والتي لا توجد في غير هذا الشهر الكريم، إضافة إلى موائد الرحمن التي ينظمها المسلمين.

موعد أذان المغرب والإفطار اليوم في مصر تعرف على مواقيت الصلاة اليوم ا آذان المغرب رمضان رمضان 2021 يوم رمضان مواقيت الصلاة موعد أذان المغرب والإفطار اليوم

مواد متعلقة

«زينة» تتصدر تتر مسلسلها «كله بالحب» 3 مرات

غدًا.. مدفع رمضان يعود للانطلاق بعد توقف 30 عامًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

«علمية كورونا»: رصدنا ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

من هو ضيف رامز جلال في «رامز عقله طار» اليوم الأول من رمضان 2021

بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا

ينطلق اليوم من القلعة بعد توقف 30 عاما.. قصة مدفع إفطار رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

مؤمن المحمدي

الدوبلير

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

أنباء عن استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب قبالة عمان

فلسطين: المشاريع الاستيطانية تهدف لترسيخ الضم ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية

وزيرة فلسطينية تطالب المكسيك بالضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات