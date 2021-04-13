الثلاثاء 13 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعو إلى تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى

الصين تدعو إلى تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى

البحيرات العظمى
البحيرات العظمى
البحيرات العظمى - ويكيبيديا
البحيرات العظمى

 

 

دعا نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينج إلى تعزيز الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، وذلك من خلال البناء على الزخم الحالي.

وقال بينج - في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - إن دول المنطقة عملت جاهدة للتغلب على تأثير (كوفيد-19)، وتعميق التعاون والثقة، وتعزيز التنمية المشتركة، وبالتالي بناء زخم من السلام والاستقرار.

وأضاف أن المنطقة لا تزال تعاني من النزاعات المسلحة والعنف الطائفي، ولا تزال تواجه تحديات متعددة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين سبل العيش، ما يتطلب المزيد من الاهتمام والاستثمار من جانب المجتمع الدولي، مؤكدا أهمية التنفيذ الثابت لإطار السلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة.

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة، انخفضت الحوادث الأمنية عبر الحدود في منطقة البحيرات العظمى بشكل كبير، وانتهت عدة دول في المنطقة من إجراء انتخاباتها العامة، وتواصل جمهورية الكونغو الديمقراطية تحسين علاقاتها مع الدول المجاورة، كما تم استئناف الحوار بين بوروندي ورواندا.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية توصلا إلى مزيد من توافق الآراء بشأن القضايا الإقليمية، وأصبحت الثقة السياسية المتبادلة بين دول المنطقة أقوى من أي وقت مضى، كما ترسخ مفهوم تسوية الخلافات من خلال الحوار والتشاور.

وأعرب عن ارتياح الصين تجاه هذه التطورات، وتأمل أن تواصل جميع الأطراف العمل لضخ المزيد من الطاقة الإيجابية في الوضع الإقليمي.

الممثل الدائم للصين الامم المتحدة اجتماع مجلس الامن داي بينغ الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة

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