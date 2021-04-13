الثلاثاء 13 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

استقرار الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في أمريكا

الذهب
الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ، إذ واصل المشاركون في عمليات السوق الإحجام عن التعاملات قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تسلط مزيدا من الضوء على التعافي في أكبر اقتصادات العالم .

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 0354 بتوقيت جرينتش عند 1731.69 دولار للأوقية (الأونصة) ، فيما ينال صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية من الدعم القادم من التوقعات بارتفاع التضخم. كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1732.80 دولار للأوقية .

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي "يتدعم الذهب بتوقعات لأرقام تضخم أعلى من البيانات المقرر صدورها لاحقا" .

خلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك أمس الاثنين إلى أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم ارتفعت من جديد في مارس بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل .

وقال إنز "من الصعب تصور أن الذهب لن يرتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم، لكن هناك احتمال كبير لارتداده عن هذا المسار في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية يوم الخميس" .

ومما ضغط على الذهب، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد من تكلفة فرصة حيازة المعدن الذي لا يدر عائدا .

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.83 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2680.20 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1168.13 دولار .

وتراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة بلغت 0.18% في أولى جلسات الأسبوع ، مقارنة بختام جلسة الجمعة الماضية ، وفقا لوكالة بلومبرج ، حيث بلغ سعر أوقية الذهب 1740.7 دولار ،  وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة الجمعة الماضية 1743.8 دولارا ، بحسب بلومبرج .

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