مصرع طفل سقط من «بلكونة» منزله في المعصرة بالقاهرة

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه عقب سقوطه من الطابق الرابع من شرفة منزله بدائرة قسم شرطة المعصرة بجنوب القاهرة.

بداية الواقعة

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس المباحث و معاونيه من الخدمات الأمنية بمستشفي امان بحلوان بوصول الطفل "سالم س" 3 سنوات جثة هامدة إثر سقوطه من الدور الرابع من العقار محل سكنه الكائن عزبة كامل صدقي.

أقوال والدي الطفل أثناء التحقيقات

بسؤال والده "سيد س" 33 سنة ميكانيكي ومقيم شارع عبده الدهشوري عزبة كامل صدقي، ووالدته "حنان م" 32 سنة ربة منزل ومقيمة بنفس العنوان، أفادا أنه أثناء لهو الطفل ببلكونه الشقة ووقوفه على كرسي متواجد سقط ما أدى إلى حدوث وفاته.



شهادة الجيران

وبسؤال أحد الشهود المقيم نفس العقار ويدعى “أحمد ر” 20 سنة، عامل بمطعم، ومقيم نفس العنوان الدور الثالث، نفى الشبهة الجنائية وأيد ما جاء بأقوال والدي الطفل.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بإخطارالنيابه العامة والتي قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وطلب تحريات المباحث وتحررالمحضر رقم 770 إداري المعصرة.

ومن واقعة أخرى، كانت كشفت المعاينة الأولية لنيابة الخليفة والمقطم الجزئية، في واقعة مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى سطح عقار بنطاق دائرة القسم أثناء اللهو بطائرة ورقية، أن الطفل اختل توازنه وسقط أرضا مصابا بكسور وكدمات أسفرت عن وفاته، ورجح أهل الطفل أن الواقعة لا توجد بها ثمة شبهة جنائية.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، لاستكمال التحقيقات. وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط طفل من أعلى سطح عقار بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط طفل يبلغ من العمر 14 سنة من أعلى سطح عقار وإصابته بإصابات خطيرة أثناء اللهو بطائرة ورقية، وتم نقله للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته وتم التحفظ على الجثة داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.