مصرع ما يقرب من 20 شخصا فى حادث مرورى مروع بـ بيرو

لقي ما لا يقل عن 20 شخصا مصرعهم وأصيب 14 آخرين بجروح بحادث انقلاب حافلة للركاب في بيرو.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، وقع الحادث بالتوقيت المحلي في محافظة سيواس وسط البلاد، نتيجة فقدان السائق السيطرة على الحافلة وخروجها عن الطريق.

ولقي 18 شخصا مصرعهم في الحال، بينما توفي اثنان آخران أثناء نقلهما إلى المستشفى، وفتحت السلطات البيروفية تحقيقا في الحادث.

على صعيد آخر تشهد بيرو أكثر من 12 مرشحًا الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد الماضي.

ومن غير المتوقع أن يحصل أي من المرشحين على أكثر من 10% من الأصوات، طبقا لاستطلاعات رأي، قبل يوم الانتخابات، مما يجعل إجراء جولة ثانية من الانتخابات أمرا يكاد يكون مؤكدا، ويشكل الناخبون، الذين لم يتخذوا قرارا الكتلة الأكبر في المجتمع.

وتشمل قائمة المرشحين الأوفر حظا لخوض الجولة الثانية:الشعبوي، يونهي ليسكانو والخبير الاقتصادي، هيرناندو دي سوتو واليسارية، العضوة السابقة في البرلمان،فيرونيكا ميدوزا، ابنة الحاكم السابق، البرتو فوجيموري، وكيكو فوجيموري ورجل الأعمال المحافظ، رافايل لوبيز.

وكان برلمانيون قد أجبروا أولا الرئيس السابق، مارتن فيزكارا على التنحي عن منصبه، ثم استقال خليفته، مانويل ميرينو بعد احتجاجات عنيفة.

وتقدم ناشط من اليسار المتطرف والمعلم بيدرو كاستيلو على منافسيه في الانتخابات الرئاسية في بيرو التي أجريت في مطلع الأسبوع الحالي،متجاوزا كل التوقعات.

فقد حصل مرشح الحزب الحر البيروفي على 16.3 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من نصف بطاقات الاقتراع في الجولة الأولى بحسب ما أعلنته هيئة الانتخابات امس الاثنين.

لكنه لم يحرز فوزا صريحا مما يمهد الساحة لإجراء جولة إعادة في يونيو القادم بين أكثر مرشحين حصولا على الأصوات.

جدير بالذكر أن بيرو جمهورية ديمقراطية تمثيلية مقسمة إلى 25 منطقة. تتنوع جغرافية البلاد من السهول القاحلة عند ساحل المحيط الهادئ إلى قمم جبال الأنديز والغابات الاستوائية في حوض الأمازون و يبلغ مؤشر التنمية البشرية درجات مرتفعة ويصل مستوى الفقر إلى 34 ٪. و تتضمن أنشطتها الاقتصادية الرئيسية الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والصناعات (النسيج على سبيل المثال).