منذر رياحنة: قمنا بمجهود شاق فى "موسى" لإظهار عمل يليق بالمشاهدين

قال الفنان الأردني منذر رياحنة إنه أرهق كثيرًا هو وكامل أفراد مسلسل "موسى"، خلال تصوير العمل، لإخراجه على أفضل شكل ممكن، حتى يستمتع الجمهور بوجبة فنية دسمة مليئة بالأكشن والرومانسية والكوميديا أحيانًا.

وأضاف رياحنة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن العمل كان يتم تصويره لعدد ساعات طويلة للغاية قد تصل لـ16 ساعة، في ظل ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا، وهو ما جعل الأمور تصعب كثيرًا في بداية التصوير، لكن مع اقتراب عرضه واقتراب نهاية تصويره أصبح الأمر أكثر إمتاعًا بسبب جودة ما تمت صناعته في العمل.



وعبر “رياحنة” عن سعادته بالاشتراك مع الفنان محمد رمضان، والذي وصفه بالفنان الموهوب الذي يقدر الفنانين العاملين معه، وهو ما جعل كواليس تصوير المسلسل جيدة وبها حالة من الصداقة التي تعبر عن مدى الحب المشترك بين صناع المسلسل ككل، وهو ما سيراه الجمهور على الشاشة.



وحول شخصيته في العمل أكد رياحنة، أنه يقدم شخصية "نوفل" وهي شخصية صعيدية بها الكثير من الخطوط الدرامية التي تمتلئ بالشر، لكن بمفهومه الخاص والذي سيظهر جليًا في الحلقات الأخيرة من العمل.



وتابع رياحنة قائلًا: "مسلسل موسى، ملحمة تاريخية محترمة تليق بعقلية المشاهدين، ونحاول من خلالها أن نقدم واقعًا في فترة من الماضي بطريقة سهله تصل للمشاهدين بكل أعمارهم وأفكارهم المختلفة".



واختتم: "أتمنى أن يجد العمل القبول المطلوب خلال أيام الشهر الكريم، وخاصة في ظل وجود أعمال جيدة القيمة ستشارك في هذا الماراثون الرمضاني المميز".

مسلسل موسى من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وتدور أحداثه في فترة ما قبل الخمسينيات حول شخصية موسى الصعيدي الذي يواجه العديد من الأزمات والصراعات ويضطر لترك بلده والمجيء للقاهرة ليعمل في التجارة في أكثر من خط درامي للمسلسل، حيث يتناول موضوع نزوح الصعايدة إلى القاهرة والإسكندرية ما قبل منتصف القرن الماضي بسبب وباء الكوليرا، وكذلك يتناول مسلسل موسى موضوع النضال الوطني ضد المستعمر الإنجليزي ومشاركة الصعيد في المقاومة المصرية ضد الاحتلال.

المسلسل من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وعبير صبري، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.