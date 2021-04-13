بريطانيا تحقق هدفها بتلقيح جميع مواطنيها فوق الخمسين عاما

أعلنت بريطانيا تحقيق هدف رئيسي في برنامجها للتحصين ضد كوفيد-19 بإعطاء جرعة اللقاح الأولى الى جميع من هم فوق الخمسين عاما، في حين شرب البريطانيون الذين انهكتهم إجراءات الإغلاق نخب تخفيف قيود الإغلاق في الحانات التي أعادت فتح أبوابها.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المملكة المتحدة حققت "انجازًا كبيرًا آخر" بعد تأكيد إعطاء لقاح لكل شخص فوق الخمسين عاما إضافة الى المرضى والعاملين في قطاعي الصحة والرعاية، وذلك قبل المهلة النهائية التي حددتها الحكومة في 15 أبريل.

وأضاف جونسون في بيان "هذا يعني أن أكثر من 32 مليون شخص تلقوا اللقاحات القيّمة التي توفر لهم الحماية ضد كوفيد -19"، مشيرا إلى أن الجهود ستتركز الآن على إعطاء الجرعات الثانية وحصول جميع البالغين على الجرعة أولى من اللقاح بحلول أغسطس.

وكان جونسون قد أشاد بتخفيف القيود المفروضة في البلاد باعتبارها "خطوة أساسية الى الامام في خريطة الطريق نحو الحرية"، بعد فتح باحات الحانات الخارجية وصالونات تصفيف الشعر عقب شتاء طويل أمضاه البريطانيون في ظل الإغلاق محاولة التخفيف من الإصابات بفيروس كوفيد.

في حانات لندن شرب البريطانيون الانخاب والتقطوا الصور احتفالًا بلحظات تاقوا إليها. "أخيرًا!، بعد كل هذه الأشهر!" صاح كوبي وايز البالغ من العمر 32 عامًا وهو يستمتع بكوب بارد من البيرة في حانة هاف مون في شرق لندن التي توجه إلى حديقتها ما أن فتحت أبوابها.

في شارع أكسفورد، أحد شوارع التسوق الرئيسية في لندن، اصطف المتسوقون وقد وضعوا كماماتهم خارج متاجر الملابس منذ الخامسة صباحًا رغم البرد، قبل ساعتين من موعد إعادة فتح المحلات غير الأساسية لأول مرة.

وفي جميع أنحاء إنجلترا، يعاني مصففو الشعر من الإرهاق وقد اضطر بعضهم لفتح محلاتهم عند منتصف الليل لتلبية الطلب.

صارت هذه المشاهد ممكنة بفضل التحسن الواضح في الوضع الصحي في المملكة المتحدة، الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات في أوروبا مع أكثر من 127 ألف وفاة بعد الإصابة بفيروس كوفيد، بفضل قيود الإغلاق الصارمة والتطعيم الكثيف.

ومن المتوقع أيضًا تخفيف القيود الصحية هذا الأسبوع في إيطاليا وأيرلندا وسلوفينيا واليونان وفي بلجيكا، يقترح الخبراء فرض تدابير تضمن الأمان مثل تطهير المباني وتهويتها تحت إشراف السلطات العامة لإعادة فتح المطاعم والمسارح.